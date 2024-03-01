Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение

Алла Пугачева, Николай Басков, Михаил Боярский, Лариса Гузеева и другие звезды – в новом тесте от "Дни.ру".



Российский шоу-бизнес таит в себе массу загадок, скандалов и невероятных историй. Лишь истинные поклонники отечественных звезд знают все тайны. А вы хорошо осведомлены о биографии артистов? Пройдите тест и узнайте.

Мы подготовили для вас десять интересных фактов из жизни звезд, однако правда скрыта где-то между ложью. Попробуйте угадать правильный вариант ответа. Алла Пугачева, Николай Басков, Михаил Боярский, Лариса Гузеева и другие – в новом тесте от "Дни.ру".

Кстати, Алле Пугачевой мы посвятили отдельный тест. Проверьте свои знания биографии певицы, ответив на десять вопросов!