Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам

Знаменитость активно следит за своим здоровьем. Яна Рудковская решилась пройти чекап всего организма.

Популярная телеведущая активно развивает свою страницу в социальных сетях. В микроблоге она любит общаться с поклонниками, делиться с ними подробностями жизни и давать советы. На днях опасающаяся онкологии Яна Рудковская пошла по врачам.

Оказалось, что звезда активно следит за своим здоровьем. Ежегодно она ходит по врачам и сдает анализы. Отдельное внимание Яна Рудковская уделяет онкомаркерам. Звезда убеждена, что каждый год их нужно сдавать, чтобы узнать о неприятном недуге на ранних стадиях.

По словам знаменитости, раньше она ездила проверять свое здоровье в Израиль, затем в Сколково в одну из израильских клиник. Сейчас Яна Рудковская предпочитает ходить по своим врачам, которые следят за ее состоянием на протяжении пятнадцати лет. Они назначают ей анализы, следят за динамикой и дают свои рекомендации.

"Просто пользуясь случаем призову всех женщин (особенно взрослого возраста) регулярно проверяться", – написала в своем микроблоге Яна Рудковская.

Также звезда написала свои личный список врачей, к которым каждый должен ходить проверять свое здоровье минимум раз в год. Среди них гинеколог, маммолог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, терапевт. Кроме того, Яна Рудковская рекомендует всем, у кого остаются какие-то вопросы после прохождения обследования, брать дополнительные консультации у специалистов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Яна Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе.