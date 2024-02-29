Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания!

Рискнете испытать свой интеллект? Попробуйте! Это интересно!

Кажется, что нет гениальнее человека, чем школьник или студент. Он учит все и сразу и может, кажется, вспомнить даже то, чего не знал. А, если серьезно, то с момента обретения профессии человек забывает некоторые школьные знания. Хотя бы за ненадобностью. Но это только кажется, что знания уходят. На самом деле, это не так. Нейрофизиологами доказано, то любая информация, которая попадает в наш мозг, остается там навсегда. Ее невозможно стереть или убрать. Правда, вспомнить бывает сложно, но возможно. Хотите узнать, насколько вы эрудированный человек? Попробуйте! Быть умным – это модно!

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое фотосинтез?

2. Как решить квадратное уравнение?

3. Назовите столицу Монголии.

4. Что такое митохондрия и какую функцию она выполняет в клетке?

5. Как объяснить разницу между метафорой и симилей (сравнением)?

6. Каковы основные принципы теории относительности Эйнштейна?

7. Перечислите все элементы периодической таблицы в группе 1 (щелочные металлы).

8. Какие основные причины Первой мировой войны?

9. Объясните принцип работы интернета.

10. Какие последствия глобального потепления?





Правильные ответы:

1. Фотосинтез — процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света из неорганических веществ образуются органические.

2. Существуют три основных способа решения квадратных уравнений:

– разложить квадратное уравнение на множители;

– использовать формулу корней квадратного уравнения;

– дополнить до полного квадрата.

3. Столица Монголии – город Улан-Батор.

4. Митохондрии – это органеллы, которые присутствуют практически во всех эукариотических клетках. Их основная функция — производство энергии.

5. Симилия (сравнение) – это сопоставление одного предмета с другим по принципу их сходства, а метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении. В его основе – сравнение предмета или явления с каким-либо другим на основании общего признака.

6. Теория Эйнштейна базируется на двух основных принципах: на принципе относительности и принципе скорости света.

7. К щелочным металлам относятся литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr).

8. Главной причиной начала Первой мировой войны было стремление к переделу мира между двумя военно-политическими блоками: Тройственным союзом и Антантой.

9. Принцип работы интернета заключается в следующем: запрос из браузера на компьютере попадает на сервер. Посредством IP-адреса происходит обмен информацией между компьютером пользователя и сервером.

10. К последствиям глобального потепления относят повышение уровня моря, уменьшение количества ледников, волновое тепло, изменение климата на планете, увеличение стихийных бедствий, падение экономики, военные конфликты, снижение биоразнообразия, распространение болезней.