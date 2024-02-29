Как избавиться от храпа / четыре способа перестать храпеть /чем опасен храп

Храпящие люди мешают спать другим и подвергают свою жизнь опасности. Рассказываем, как избавиться от посторонних ночных звуков.

Храп чаще всего сигнализирует о наличии серьезных проблем со здоровьем. В ночное время увеличивается риск развития сонного апноэ, которое проявляется внезапной остановкой дыхания. У людей с подобной патологией чаще других выявляют диабет второго типа, уточняет телеканал "360".

Существуют четыре эффективных способа избавления от ночного храпа:

Откажитесь от слишком мягкой подушки. Рекомендуется заменить ее на жесткую и высокую. Лучше спать на боку.

Начните делать специальную гимнастику, направленную на укрепление мышц гортани. Отсутствие тонуса данной группы мышц приводит к появлению храпа.

Операция по уменьшению небного язычка и уплотнению неба поможет навсегда забыть о храпе. При этом подобный радикальный метод подойдет не всем.

Если есть лишний вес, то стоит заняться похудением. Если причина храпа в нем, то после стабилизации веса проблема уйдет.



Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает о важности крепкого ночного сна. Для предотвращения бессоницы важно соблюдать простые советы: ужинать за 2-3 часа, отказ от гаджетов за 1-1,5 до сна, четкое соблюдение графика.

