В какой театр сходить на выходных в Москве

Через несколько дней наконец наступит весна. А почему бы не отпраздновать радостное событие походом в театр. "Дни.ру" рассказали, куда лучше сходить на выходных в Москве.

Приближаются выходные, а значит самое время задуматься о том, чем себя занять. Конечно, можно провести время и дома, но куда более интересно выбраться в театр, в котором, вероятнее всего, многие не были уже давно. "Дни.ру" рассказали, в какой театр стоит сходить на выходных в Москве.

Театр Комедии

Многие считают, что Театр Комедии – это самый смешной театр страны. Более того, в нем играют любимые многими актеры. 2 марта на основной сцене театра состоится спектакль "Идеальный муж", в котором примут участие Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Миллер, Александр Пашков и многие другие известные актеры.

Театр Терезы Дуровой

На новой сцене театра Терезы Дуровой вновь пройдет спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки". История рассказывает о девушке, которую спасает "районный супермен". Между ними завязывается романтическая дружба. Однако в один момент у нее появляется мысль, что он маньяк. В комедии играют Мария Кравченко, Юлия Михайлова, Иван Пышненко. Спектакль пройдет 2 марта в 17:00.

Театр в Хамовниках

3 марта в 19:00 в театре в Хамовниках пройдет спектакль "Женихи по объявлению". Он расскажет историю о двух подругах, одна из которых пытается найти мужа для другой. Главные роли исполнят Юлия Куварзина и Екатерина Волкова.

Театр на Малой Ордынке

Ну, а если вы хотите провести воскресенье с детьми, то смело идите в театр на Малой Ордынке. Как раз здесь 3 марта пройдет спектакль "Маленький принц" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Для режиссера важно погрузить взрослых в мир детства, а детям дать пищу для размышления, чтобы они стали еще мудрее.

Театр Маска

Погрузиться в романтические чувства в эти выходные поможет театр Маска, которые представят спектакль "Он.Она". Драматическое представление покажет историю любви молодой пары. Спектакль заставляет задуматься о важном, понять себя и познать определение запутанного чувства "любовь".