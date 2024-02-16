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Воскресенье 24 марта

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Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта

Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта
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Зима заканчивается. Давайте проводим ее ярко.

ГАСТРОЛИ

Бурак Озчивит и "Музыка турецких сериалов"

Звезда турецких сериалов выйдет на сцену в киноконцертах "Музыка турецких сериалов". Актер расскажет об опыте работы в сериалах, поделится интересными историями, связанными со съемками мировых блокбастеров и ответит на каверзные вопросы популярного телеведущего Вячеслава Макарова, Узнаваемую с первых нот музыку из культовых сериалов будет дополнять уникальный видеоряд с участием именитых артистов, включая Бурака Озчивита. Зрители смогут насладиться общением с прославленным актером и услышать любимую музыку в исполнении оркестра Full Sound Band под руководством Евгения Олейникова. Для особых поклонников творчества Озчивита в обоих городах будет организована фан-встреча сразу после концерта, на которой можно будет взять автограф у артиста и сфотографироваться со звездой.

20 февраля в Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Снежный вальс"

Мария Порошина и Ярослав Бойко не раз встречались на съемочной площадке, а теперь они вместе выходят на театральную сцену. Вас ждет романтическая комедия, в которой Он и Она — настолько разные, что никогда не должны были бы встретиться. Общее у них — лишь их одиночество, которое начинает отступать, когда они волей случая оказались заперты в занесенном снегом особняке. Шаги друг к другу они делают очень медленно и робко, но верно. Если учесть, что романтический сюжет обильно приправлен шутками, то становится понятно, почему этот спектакль всегда собирается полные залы.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").Фото: пресс-служба

"Пиковая дама"

Блистательный спектакль, который получил немало наград. Поначалу кажется, что перед нами — классическое прочтение произведения Пушкина, но потом режиссер потихоньку начинает приоткрывать завесу тайны над историей происхождения трех карт. И вот тут выясняется, что мы еще многое не знали о графине и ее взаимоотношениях с графом Сен-Жерменом. Отдельно следует отметить работу Алены Яковлевой. Ее графиня — с одной стороны, старая карга, строящая козни, с другой — все еще ироничная кокетка.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").

Фото: пресс-служба

"Маяковский"

Этот моноспектакль ведущего актера театра Александра Пацевича посвящен 130-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. В сценическую версию спектакля по стихам и прозе Маяковского также вошли авторские песни Александра Пацевича на стихи поэта-революционера.

1 марта, камерная сцена Московского драматического театра "Сфера".

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Тест на любовь"

Театр мюзикла представляет новую оригинальную постановку о великой силе любви, которая разрушает любые преграды и ограничения. Динамичный и зрелищный мюзикл станет одной из самых захватывающих историй любви в наши дни, которая будет интересна всем поколениям зрителей. Это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. История вечная и современная. Случайная встреча двух молодых людей стала началом головокружительных событий – тревожных и вселяющих надежду, грустных и ироничных, запутанных и дарящих новые знакомства. Наши герои ищут друг друга, а мир, переживая сложные моменты, заставляет их многое переосмыслить, научиться ждать, надеяться и верить. Верить во встречу, которая обязательно произойдет. Вместе с героями зрители пройдут этот, наполненный прекрасной музыкой, оригинальными ариями, дуэтами и веселым юмором путь навстречу счастью.

6 марта, Театр мюзикла.

Фото: пресс-служба

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

Закрученная комедийная интрига, главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и мастер-класс по постановке мюзикла в режиме реального времени! Настоящий подарок для любителей яркого юмора! В центре сюжета нового пародийного мюзикла – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске: шеф крупного предприятия заказывает театру поставить шоу в подарок для жены – мюзикл MAMMA MIA! Режиссёр и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем все обернется, когда откроется занавес.

22-24, 27– 29 февраля, 1 , 2, 8 и 9 марта, театр "Маска".

Фото: пресс-служба

ФОРУМ

"Креативные индустрии"

В рамках Национальной бизнес премии пройдет форум "Креативные индустрии 2024 – импульс для технологического и инновационного развития". Будущее развития креативных индустрий в России будет обсуждаться как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Крупнейшие игроки креативного рынка России представят в ходе сессий свои исследования, новые продукты, поделятся опытом трансформации и результатами проделанной за год работы.

16 февраля, Торгово-промышленная палата.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Парк Горького"

Этот концерт станет началом мирового турне проекта "Парк Горького", который был создан и спродюсирован Стасом Наминым в 1987 году и за три года получил мировое признание. В 1990 году коллектив распался и фактически не существовал более тридцати лет. Теперь Стас Намин представит современный интернациональный состав культовой рок-группы, собранный из лучших российских и американских музыкантов. Так же в концерте примет участие легендарный лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.

1 марта, "Крокус Сити Холл".

Фото: пресс-служба

Александр Шоуа

Создатель группы "Непара" отмечает пятидесятилетие, 20 из которых он непрерывно дарит поклонникам песни, неподвластные времени. Творчество Александра Шоуа получило необычайный отклик в сердцах поклонников за свои проникновенные тексты, неповторимый стиль исполнения и настоящие эмоции. Хиты "Они знакомы давно", "Милая", "Плачь и смотри" стали гимнами для многих поколений меломанов.

29 февраля, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

"Золотой граммофон"

Шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон" состоится в Северной столице. Вот уже 28 лет Премия удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией. Из года в год она становится подведением музыкальных итогов года. Вслед за Москвой исполнителей лучших песен принимает Северная столица. На сцену Ледовой Дворца выйдут: ⁠Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ира Дубцова, группа "!Земляне", ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Юлианна Караулова, ⁠Filatov&Karas, ⁠Денис Клявер, ⁠Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов и другие звезды. Проводниками в мир музыки, отвечающими за атмосферу и настроение станут блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север.

25 февраля, Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

ШОУ

ShowOpera

ShowOpera соединит классическую музыку, виртуозный вокал и современные шоу-технологии. Это захватывающее музыкальное шоу, объединяющее великолепные оперные арии, знаменитые неаполитанские песни, "вечные хиты" и колоритные русские романсы. В программе собраны шедевры мировой классики, которые исполняют лучшие голоса оперной сцены. В шоу примут участие большой симфонический оркестр и солисты ведущих оперных театров – признанные в мире музыки вокалисты, а также выдающиеся молодые исполнители – участники популярных телевизионных проектов:

26 февраля, Доме музыки.

ВСТРЕЧА

Творческий вечер Андрея Кончаловского

На этом моноспектакле Андрей Сергеевич расскажет о своем творчестве, о людях, которые оказали на него влияние, о том, что для него важно. Это один из немногих отечественных режиссеров, который работал и в России, и в США, и в Европе. Несмотря на колоссальный опыт, он по-прежнему открыт для экспериментов и не боится пробовать себя в новых формах творчества. Не упустите уникальную возможность увидеть и услышать мастера вживую.

29 февраля, Дом музыки.

СКОРО

"8 историй под звездным небом"

Этот подарок точно понравится романтикам, которые любят проводить вечера с любимыми любуясь звездным небом! Уникальные концерты музыканта и композитора Леонида Овруцкого "8 историй под звездным небом" — это завораживающее шоу, которое станет источником вдохновения и зарядит энергией для новых свершений. На фоне живого звучания фортепиано и ансамбля оркестра великолепное визуальное оформление планетария создаст особую атмосферу, способствующую глубокому самопознанию.

23 февраля и 13 марта, Московский Планетарий.

Фото: пресс-служба

16 февраля 2024, 10:12
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта
В Москве каждый день все теплее. Поэтому и на душе все радостнее. Театры, концерты и фильмы, которые мы собрали для вас в этой подборке, точно добавят положительных эмоций этой весной. Не пропустите! ВСТРЕЧА"30 лет аншлагов"В рамках празднования 10-летнего юбилея Театра танца TODES состоится творческая встреча с Аллой Духовой Уникальная история прославленного хореографа, путь к успеху и достижения, преодоление препятствий и трудностей, источник вдохновения и мотивация для творчества – из первых уст от Аллы Духовой.

Куда сходить в Москве: афиша по 10 марта

Куда сходить в Москве: афиша по 10 марта
"Кричат скворцы // Во все концы: // "Весна идет – весне дорогу!" – пели герои фильма "Весна". Да, март – время пробуждения природы, радости и восторга! ФЕСТИВАЛЬ"Шаинский.

На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу

На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу
Эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса Сергей Че уверен, что зная дату рождения человека, можно определить его сильные и слабые стороны, а также то, от чего он будет получать удовольствие или, наоборот, испытывать раздражение. Эксперт подчеркивает, что при найме на работу сотрудников HR-специалисты и руководители просто обязаны обращать внимание на такой элемент, как дата рождения, ведь таким образом можно грамотно организовать работу команды. Зная даты рождения сотрудников, можно собрать или реорганизовать команду так, чтобы через год повысить доход компании в 2-3 раза, в некоторых случаях и в 10-15 раз.

Пять плохих идей для детского праздника

Пять плохих идей для детского праздника
Организовывая праздник для своего ребенка, вне зависимости от повода, хочется сделать его максимально оригинальным, ярким и запоминающимся. Однако, несмотря на то, что современные возможности для организации детских праздников безграничны, все же существует риск, что что-то пойдет не по плану, ведь мероприятие для детей состоит из множества нюансов и деталей, которые следует учитывать. Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина рассказала от каких идей стоит отказаться при планировании детского праздника. Пригласить разновозрастных детей на праздник и не продумать развлекательную программуОчень часто бывает так, что на праздник приглашают детей разного возраста, а развлекательную программу при этом подстраивают только под возраст именинника.

Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки

Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки
Разбитое сердце – состояние, которое многие из нас переживают в какой-то момент жизни. Это может быть вызвано потерей близкого человека, разрывом отношений, изменениями в жизни или другими травмирующими событиями. В психологии такое состояние называется синдромом разбитого сердца.

Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми?

Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми?
Мария Елисеева, педагог с 20-летним стажем, создатель курса "My English Baby" и методики воспитания детей-билингвов рассказала об эффективных методах изучения иностранных языков с детьми. Язык мой – друг мойС чем ассоциируется изучение иностранного языка? Для многих это унылый процесс, подразумевающий главным образом зубрежку слов и правил.

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