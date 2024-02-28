Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте!

За плечами 74-летней народной артистки СССР десятки песен, которые любит и перепивает не одно поколение россиян. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с биографией Аллы Пугачевой, пройдя новый тест.

Алла Пугачева – одна из ярчайших звезд на отечественной эстраде. 74-летняя звезда, увы, больше не радует поклонником новыми песнями, однако в сердцах и памяти народа остались невероятные хита в ее исполнении.

Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест от "Дни.ру" и узнайте! Вас ждут десять не самых простых вопросов. Желаем удачи!





1. В каком году Алла Пугачева получила звание Народной артистки СССР?

а. 1973

б. 1982

в. 1991





2. Орденом какой из представленных стран награждена певица?

а. Армения

б. Грузия

в. Латвия





3. Сколько раз официально была замужем Алла Пугачева?

а. Три

б. Четыре

в. Пять





4. С какой песней Алла Пугачева выступала на "Евровидении"?

а. "Маэстро"

б. "Примадонна"

в. "Все могут короли"





5. Как называется первый альбом исполнительницы?

а. "Алла"

б. "Зеркало души"

в. "Как тревожен этот путь"





6. Какой композитор посвятил песню Алле Пугачевой?

а. Игорь Николаев

б. Игорь Крутой

в. Вячеслав Добрынин





7. Какую песню Алла Пугачева исполняла в дуэте с Владимиром Кузьминым?

а. "Мадам Брошкина"

б. "Две звезды"

в. "Расскажите, птицы"





8. Какой хит звезды вышел в свет раньше других?

а. "Дежурный ангел"

б. "Айсберг"

в. "Не отрекаются любя"





9. Кем Никита Пресняков приходится Алле Пугачевой?

а. Внук

б. Племянник

в. Крестник





10. В каком городе любит отдыхать летом Алла Пугачева?

а. Сочи

б. Юрмала

в. Сан-Ремо

Правильные ответы на тест: 1 – в (1991), 2 – а (Армения), 3 – в (Пять), 4 – б ("Примадонна"), 5 – б ("Зеркало души"), 6 – а (Игорь Николаев), 7 – б ("Две звезды"), 8 – в ("Не отрекаются любя"), 9 – а (Внук), 10 – б (Юрмала).

Кстати, творчество певца SHAMAN тесно связано с Аллой Пугачевой. И ему "Дни.ру" также посвятили интересный тест.

