Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ

При правильном подходе к использованию ресурсов, можно за год сэкономить тысячи рублей. Важно соблюдать несколько простых правил, уточняет телеканал "360".
- Включайте воду только тогда, когда ею пользуетесь. Например, при чистке зубов можно выключать кран.
- Поменяйте ежедневные гигиенические привычки. Лучше принимать душ, чем ванную. Таким образом потребление воды снижается в разы.
- Если есть возможность, то установите новую сантехнику или модернизируйте старую. Например, на кран можно установить аэраторные насадки. Есть и народный секрет экономии. Необходимо установить в бачок унитаза большую бутылку. Тогда при смыве будет использовано меньше воды.
- Пользуйтесь стиральными и посудомоечными машинами. У них есть функция экономичного расхода воды.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что важно вовремя оплачивать счета за услуги ЖКХ. В противном случае ресурсоснабжающие компании могут начислять пени за каждый день просрочки.