Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли

"Место встречи изменить нельзя", "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит и другие шедевры кино – вновом тесте от "Дни.ру".



"Служебный роман", "Семнадцать мгновений весны", "Ищите женщину" – эти и другие советские фильмы любит и пересматривает вся страна. Миллионы людей выросли на отечественных шедеврах кино, наполненных глубокой житейской мудростью.

Любите ли вы фильмы из СССР. Пройдите новый тест от "Дни.ру" и попробуйте угадать актеров, блистательно исполнивших знаменитые роли в шедеврах советского кино. Вас ждут "Место встречи изменить нельзя", "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит и другие картины. Удачи!





1. "Служебный роман", секретарша Верочка

а. Алиса Фрейндлих

б. Светлана Немоляева

в. Лия Ахеджакова





2. "Гараж", Валентин Сидорин

а. Валентин Гафт

б. Андрей Мягков

в. Игорь Костолевский





3. "Свадьба в Малиновке", Яшка Бойко

а. Владимир Самойлов

б. Евгений Лебедев

в. Михаил Пуговкин





4. "Москва слезам не верит", Катерина Тихомирова

а. Ирина Муравьева

б. Вера Алентова

в. Раиса Рязанова





5. "Место встречи изменить нельзя", Горбатый

а. Армен Джигарханян

б. Сергей Юрский

в. Александр Белявский





6. "Семнадцать мгновений весны", Генрих Мюллер

а. Юрий Визбор

б. Леонид Броневой

в. Василий Лановой





7. "Кавказская пленница", Шурик

а. Александр Демьяненко

б. Юрий Никулин

в. Владимир Этуш





8. "В бой идут одни "старики", Смуглянка

а. Леонид Быков

б. Рустам Сагдуллаев

в. Сергей Подгорный





9. "Ищите женщину", мадемуазель Алиса

а. Елена Соловей

б. Софико Чиаурели

в. Людмила Дмитриева





10. "Человек с бульвара Капуцинов", Билли Кинг

а. Николай Караченцов

б. Михаил Боярский

в. Олег Табаков

Правильные ответы на тест: 1 – в (Лия Ахеджакова), 2 – а (Валентин Гафт), 3 – в (Михаил Пуговкин), 4 – б (Вера Алентова), 5 – а (Армен Джигарханян), 6 – б (Леонид Броневой), 7 – а (Александр Демьяненко), 8 – в (Сергей Подгорный), 9 – б (Софико Чиаурели), 10 – а (Николай Караченцов).

Успешно справились? Тогда предлагаем пройти еще один интересный тест и угадать по кадру фильм с народным артистом СССР Фрунзиком Мкртчяном.