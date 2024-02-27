Этим знакам зодиака крупно не повезет в марте – предупреждаем, кому нужно быть осторожнее

Астролог Павел Глоба составил новый прогноз на март 2024 года. Знаменитый прорицатель сообщил, что месяц окажется крайне неблагоприятным для представителей двух знаков зодиака. Кому стоит быть осторожнее?



Российский астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба утверждает, что гороскоп на март 2024 года не сулит ничего хорошего представителям двух знаков зодиака . А как сказал когда-то Уинстон Черчилль: предупрежден — значит вооружен. Если заранее знать, в какой из жизненных областей случатся неприятности, можно к ним подготовиться. Рассказываем, кому по прогнозу астролога следует быть осторожнее.

Гороскоп на март 2024 года от Павла Глобы гласит, что в первую очередь на чеку необходимо быть Тельцам. Представителям этого звездного знака многие вещи будут даваться нелегко. Астролог говорит, что неудачи будут преследовать тех, кто родился в период с 21 апреля по 20 мая. В какой-то момент Тельцам даже может показаться, что смысл браться за что-то новое попросту отсутствует.

Однако Павел Глоба считает, что с этим состоянием можно бороться. Астролог советует представителям стихии Земля отказаться от вредных привычек, заняться спортом и пропить витамины. Так, по его мнению, можно задобрить звезды и расположить их к себе.

Второй знак зодиака, представителям которого гороскоп на март 2024 года не обещает положительных вещей, – Весы. По словам знаменитого прорицателя, люди, которые родились в период с 24 сентября по 23 октября, будут чаще обычного попадать в неловкие ситуации и показывать себя далеко не в самом выгодном свете.

Павел Глоба рекомендует Весам заняться собой и как можно чаще расслабляться. Астролог советует представителям этого знака зодиака не обвинять себя в неудачах. По мнению Павла Глобы, нам, людям, свойственны ошибки, и это нормально.