Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня

За это ощущение в организме отвечает определенный гормон. Рассказываем, как активизировать его выработку.

При нормальном уровне серотонина человек чувствует себя бодро. Он настроен оптимистично, радуется победам и не огорчается из-за пустяков. По ряду причин гормон радости может снизится. Телеканал "360" публикует четыре простых способа вновь ощутить счастье.

1. В рацион питания необходимо включить жирные виды рыб, куриные яйца, орехи, бобовые и красное мясо. Все эти продукты содержат большое количество не только белка, но и витамины группы В. Данные элементы помогают синтезировать серотонин.

2. Важно поддерживать физическую активность. Танцы, йога, занятия в спортивном зале, бег, прогулки. Можно выбрать любой вид проведения досуга. Подобная тактика помогает не только снизить уровень гормонов стресса, но и ощутить радость.

3. Больше времени рекомендуется проводить на солнце. Естественный свет благоприятно влияет на человеческую психику, стабилизирует гормональный фон. Отлично, если получится совмещать нахождение под солнцем и физическую активность.

4. Не стоит бояться биологически активных добавок. Это не лекарства, но их прием все же лучше согласовывать со специалистом. БАДы помогают восполнить нехватку в организме необходимых веществ и микроэлементов, в том числе 5-НТР. Эта аминокислота поддерживает уровень серотонина.