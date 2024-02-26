Тест: типичный ли вы Лев?

Узнайте, являетесь ли вы ярким представителем своего знака зодиака. Для этого нужно ответить всего на несколько вопросов.

Если по знаку Солнца вы Лев, то это еще не значит, что в вашем характере нет влияния других планет и стихий. Этот тест поможет вам понять, сколько львиного в вас, и являетесь ли вы типичным представителем этого знака. Если ответите утвердительно на шесть вопросов из семи, можете считать, что вы самый настоящий Лев.

1. Дата вашего рождения приходится на период с 26 июля по 18 августа?

Пояснение: более ранние и поздние дни рождения, которые относят к знаку Льва, являются так называемыми "вершинами знака". В эти периоды родились люди с большим влиянием знака Рака и Девы соответственно.

2. Любите ли вы выступать перед публикой?

Пояснение: Лев, как правило, – человек публичный. Неотъемлемая потребность его характера – блистать в обществе.

3. Ваш любимый металл – золото?

Пояснение: знак Льва очень связан с Солнцем, которое олицетворяет золото. Поэтому обычно представители этого знака носят украшения из желтого металла.

4. Приходилось ли вам занимать руководящие должности?

Пояснение: Лев по натуре – лидер. Поэтому здесь совершенно все понятно.

5. Вы любите дарить подарки?

Пояснение: представители второго огненного знака в зодиакальном круге очень любят проявлять щедрость. Жадин они не переносят на дух.

6. Вы любите роскошь?

Пояснение: Лев обожает все самое дорогое и яркое. Это касается всего, что его окружает.

7. В компании вы находитесь в центре внимания?

Пояснение: это жизненно важно для Львов – блистать на светских мероприятиях и быть "гвоздем" программы. Если вы этакий заводила и привлекаете к себе много внимания, значит, вы самый типичный Лев.