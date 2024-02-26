SHAMAN исполнил мечту слесаря из провинции – что произошло за кулисами?

SHAMAN за последние два года обрел многомиллионную армию поклонников, став лидером российской эстрады.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поднявшись на волне патриотических настроений, за последние два года обрел многомиллионную армию поклонников. В прошлом году артист был признан лидером отечественной эстрады.

На концертах музыканта всегда полный аншлаг, а некоторые фанаты катаются за ним по всей России. К слову, SHAMAN относится с большим внимание и даже уважением к своим поклонникам. Например, звезда после концертов устраивает караоке для зрителей.

Однако к одному из фанатов артист проявил особенный подход. SHAMAN исполнил мечту молодого парня, который учится в техникуме, подрабатывает слесарем, а в свободное время слушает песни своего кумира. 20-летний Игорь Лебедев даже проехал более 700 километров из Братска, чтобы попасть на концерт звезды в Красноярске.

После выступления помощники Ярослава Дронова пригласили приданного зрителя за кулисы. И там молодой человек лично встретился со своим кумиром.

"Помимо фото на память я попросил SHAMANа записать видео-привет жителям Братска, и он с радостью согласился",

– подчеркнул Игорь Лебедев. Кроме того, у поклонника музыканта появилась новая мечта. Фанат хочет, чтобы SHAMAN дал ему интервью и раскрыл секрет успеха.