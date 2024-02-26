Панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы – видео

Катюша, молодая панда из Московского зоопарка, становится все более самостоятельной, хотя ей всего лишь шесть месяцев. Наблюдать за ней и ее матерью Диндин — одно из любимых занятий посетителей , а также тысяч подписчиков, которые следят за их жизнью через блог Светланы Акуловой, руководителя зоосада.
Вчерашний день принес новые захватывающие моменты в их повседневной жизни, которые вызвали восторг у аудитории. Несмотря на свой растущий организм и стремление к независимости, Катюша из Московского зоопарка все еще находится под присмотром своей мамы, панды Диндин, которая не перестает окружать ее заботой. Однако "медвежонок" стремится избегать чрезмерной опеки.