Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности

Зима заканчивается, и скоро все начнут худеть к лету. Рассказываем, как начать путь к стройности без изнуряющих диет.

В зимний период многие перестают переживать о правильности питания и ведут менее активный образ жизни. В холодное время это вполне естественно. Но с приближением весны хочется заняться фигурой и вернуть былые формы.

Специалисты единогласно утверждают, что диета в этом случае – не лучшее решение. Она может решить проблему лишних килограммов на короткий срок, но затем все вернется в удвоенном размере.

Как же вырваться из плена сладостей и жирных блюд после зимних застолий и вернуть себе стройное тело? Главное – придерживаться основных правил здорового образа жизни. Вот несколько советов, которые в этом помогут.

1. Больше двигаться. Любая активность помогает сжигать калории. Зимой совсем не хочется выбираться из-под одеяла, но нужно выбрать то, что будет по душе: прогулка с собакой по парку, занятия йогой, танцы. Главное – не стоять на месте.

2. Есть регулярно. У диетологов есть правило – чтобы похудеть, нужно есть. И это действительно так. Голодание усиливает откладывание жира, поэтому лучше есть часто, но небольшими порциями.

3. Добавить в рацион сложные углеводы. Совсем запрещать себе сладкое и булочки не стоит, но лучше добавлять в каждый прием пищи крупу. Так будет более сытно, и перекусить шоколадкой уже не захочется.

4. Есть больше овощей. Они помогут улучшить пищеварение и насытят без большого количеств акалорий. Овощи лучше есть в течение всего дня.

Эти простые советы помогут вам начать путь к стройности и подготовить фигуру к наступлению весны. Вы сможете почувствовать очень скоро, как изменится ваше состояние – появится энергия, улучшится настроение и ощущение легкости.