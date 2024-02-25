Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате

Как хорошо вы помните школьный курс литературы? Проверьте свои знания классики, пройдя тест.



В школе все читали классические произведения. Но как хорошо вы помните их? Предлагаем угадать книгу по цитате.

1. “А судьи кто?”

а. “Горе от ума” б. “Мцыри” в. “Обломов” г. “Евгений Онегин”

2. “Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится”

а. “Ревизор” б. “Обломов” в. “Капитанская дочка” г. “Война и мир”

3. “Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”

а. “Война и мир” б. “Горе от ума” в. “Капитанская дочка” г. “Отцы и дети”

4. “Надо жить, надо любить, надо верить”

а. “Отцы и дети” б. “Преступление и наказание” в. “Война и мир” г. “Капитанская дочка”

5. “Они сошлись: Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень”.

а. “Евгений Онегин” б. “Мцыри” в. “Герой нашего времени” г. “Горе от ума”

6. “Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье”

а. “Война и мир” б. “Капитанская дочка” в. “Обломов” г. “Идиот”

Правильные ответы: 1.а ( “Горе от ума”); 2.б (“Обломов”); 3.в (“Капитанская дочка”); 4.в (“Война и мир”); 5.а (“Евгений Онегин”); 6.г (“Идиот”).



