"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно сломала ногу и порвала связку. Она перенесла операцию, но призналась в плохом самочувствии.



2024 год Лера Кудрявцева начала с целым рядом происшествий. В январе она сообщила, что ушла от мужа, а недавно во время репетиции неудачно упала и получила травму. Телеведущей диагностировали перелом и разрыв связки.

Кудрявцеву госпитализировали и сделали операцию, чтобы восстановить функционирование ноги. Поклонники очень переживали за состояние телеведущей. 24 февраля она вышла на связь в своем телеграм-канале и призналась, что стала чувствовать себя хуже. Она сослалась на полнолуние и магию цифр, пытаясь понять причину своего состояния.

"На самом деле 3 день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала «я сильная», но сегодня поняла – нет", – написала Кудрявцева (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Лера Кудрявцева подробно описала то, какие манипуляции провели врачи и даже опубликовала фотографии своей прооперированной ноги. Как оказалось, ей сделали трансплантацию. Ей вырезали сухожилие из голени и закрепили шурупами на колене. Подписчики поддержали ведущую шоу “Секрет на миллион” и пожелали ей скорейшего выздоровления.