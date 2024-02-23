Урожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег

Сегодня Лариса Долина – суперзвезда нашей эстрады. Но путь на Олимп был тернист. Чего стоит травля, с которой столкнулась тогда еще Лара Кудельман в юности!

В музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоялась презентация реалити "Запуск". Его создателями которого стала компания "ТриА продакшен" во главе с генпродюсером Алексом Верником. Это шоу о преодолении фобий и внутренних противоречий с помощью самых необычных испытаний и музыки. Шоу для тех, кто испытал проблемы в обществе и семье, кто подвергался буллингу, попадал в депрессии и зависимости, терял смысл жизни и наконец решил изменить все, что его окружает.

В реалити участвуют молодые люди со всей страны, переживающие психологические проблемы. А в жюри вошли Денис Клявер, Шура, Катя Лель, Лель, Юлианна Караулова, Дарья Кузнецова и многие другие знаменитости. Председателем стала Лариса Долина, которая призналась, что сама в ранней юности пережила непринятие и буллинг, травлю в школе. Лариса Александровна со всей прямотой рассказала, как ей было тяжело, когда одноклассники не принимали ее национальность. Ведь от рождения она была Ларой Кудельман... Отец — Александр Маркусович Кудельман, мать — Галина Израилевна Кудельман.

"Очень многие страдали от этого, – говорит певица. – Сложилось так: я принадлежу к еврейской национальности. А в Советском Союзе отношение к моей национальности было, мягко говоря, негативным. Это было абсолютно причиной, чтобы меня ненавидеть. Время шло, каким-то образом с этим справлялась, было тяжело. Я плакала от обиды, убегала из школы. Жаловаться было некому, потому что мама с папой работали, мне приходилось просто утирать слезы и идти вперед".

"Все закончилось, когда я доказала какую-то свою личностную историю, – заметила артистка. – Начала заниматься музыкой, в нашей школе открыли вечернюю музыкальную школу и в каждом классе стояло пианино. Я научилась играть и очень хорошо, начала подбирать музыку к модным песням и начала потихонечку на переменках играть и петь. Потом стала солисткой хора, меня начали приводить в пример. Далее я пошла на класс виолончели (который я с "отличием", кстати, окончила) музыкальную школу. Никогда я не была самой популярной девушкой, но жизнь все расставила по своим местам".