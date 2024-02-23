Сенсационный момент в знаке Девы 24.02 в 15:30 мск: готовимся к Снежному полнолунию уже сейчас

В 2024 году двадцать четвертого февраля Луна максимально удалится от Земли. В момент апогея она покажется приблизительно на 14% меньше, а освещенная область изменится на 30%.

Испокон веков лунные циклы оказывают мощное влияние на человека с самого его детства. В XX веке неожиданно изменилась общественная реакция на мистические теории. Неужели после этого астрология позволит сделать прогрессивный рывок в общественном сознании и станет признанной на 100%?

Бесспорно одно: с первых секунд жизни космические процессы определяют наше будущее. Будь то 41, 58, 69 или 76 лет — вне зависимости от возраста человека, если он планирует застать апогей Снежного полнолуния в субботу 24.02.2024 в 15:30 мск, ему нужно уже сейчас готовиться к этому сенсационному моменту в знаке Девы.

Первый пункт. Отпустите старые обиды и поставьте цель на следующий месяц, постарайтесь обрести новые полезные привычки уже в феврале, тогда потом соберете самые сливки жизни. Расставьте приоритеты и встречайте март в боевой готовности.

Второй пункт. Если поймете, что ресурсов на выполнение задач мало, запретите себе обещать много. Двигайтесь с такой скоростью, какую сможете себе позволить, пусть даже семимильными шагами.

Придерживайтесь рекомендаций 24 числа, в воскресенье 25, и на предстоящей неделе с 26 февраля по 3 марта. Желаем успеха — вперед!