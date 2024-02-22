Ох уж эти коты! Подборка смешных видео с котиками / Забавные видео с кошками

Милейшие создания всегда найдут повод рассмешить своих хозяев. Давайте посмотрим, как они это делают?

Это видео создано для того, чтобы поднять вам настроение. Владелец канала @viralhog на YouTube собрал самые смешные ролики с усатыми героями. Эти кадры еще раз доказывают, что наши меньшие братья на самом деле очень забавные и сообразительные существа.

Вы когда-нибудь видели, как кот принимает ванну и просит не беспокоить его? В одном из сюжетов этого котофильма черный пушистый котик закрывает штору в ванной от назойливого хозяина, который то и дело пытается нарушить его уединение.

Другой мурлок, кажется, очень любит мыло с дозатором. Он стоит на раковине и выдавливает густую пену из емкости с помощью сенсорного датчика. Знает ли он о датчике? Наверняка! Чем еще порадовали четвероногие герои? Смотрите в ролике!