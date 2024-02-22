Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает

"Эффект домино" – это явление, которое возникает в моменты, когда вы меняете одну деятельность на другую, запуская тем самым процесс кардинальных жизненных изменений. Иными словами, внедряя в свою повседневность всего одну полезную привычку, вы в корне обновляете исход многих событий. Принцип этого действия похож на настольную игру "Домино" где падающая "кость" запускает цепную реакцию, меняющую все.
Приведем пример. Вы задумали ежедневно пробегать несколько километров на спортивной площадке у дома. Цель этого действия у всех может быть разная. Кто-то хочет похудеть, а кто-то – просто полезно провести досуг на свежем воздухе.
Со временем вы начинаете замечать, что в лучшую сторону изменилась не только фигура. Сон стал крепче, работоспособность неожиданно возросла, а занудная коллега перестала раздражать. Это и есть "Эффект домино". Внедряя в жизнь одну полезную привычку, вы добиваетесь положительных изменений во многих жизненных сферах.
Правила "эффекта домино"
Запустить "эффект домино" можно самостоятельно. Вот несколько правил:
1. Начинайте с того действия, которое приносит вам удовольствие и на которое у вас есть мотивация. Главное правило – постоянство.
2. В момент повешенной работоспособности не стоит сбавлять темп. Лучше сразу приступать к следующей задаче, иначе "толчок" от предыдущей может не сработать.
3. Когда вы собираетесь внедрять в жизнь новую привычку, лучше всего чтобы она была вам под силу. Если нет – разбейте ее на несколько маленьких частей. "Эффект домино" работает на качество, а не на количество.