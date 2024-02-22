Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах

36-летний мужчина не так давно впервые стал отцом. Родители назвали малыша Игорем.

Пока партнерские роды – не самая популярная услуга в современных роддомах. Мужчины признаются, что очень переживают за свой половинку и не могут выдержать вид страдающей женщины. Кирилл Зайцев стал исключением, сообщает "Пятый канал". Актер поддержал жену Анастасию Трубачевскую в самый сложный момент.

"Во время схваток я страдала. Кирилл же пытался меня радовать: танцевал, что-то изображал, веселил. Это конечно же запомнилось. Подобная поддержка очень ощущалась", — вспомнила женщина.

Напомним, что продюсер и актер долгое время скрывали свои отношения. Вместе они вышли в свет только через год после рождения общего ребенка. Игорь появился от большой любви в 2019. сейчас малышу уже четыре. Он радует маму и папу, но при этом растет без лишнего внимания общественности. родители оберегают его.

Кирилл Зайцев и Анастасия Трубачевская познакомились на съемках фильма "Движение вверх". Женщина работала помощником режиссера, мужчина же исполнял одну из главных ролей. Лента стала культовой, а пара больше не расставалась.

Отметим, что сейчас Кирилл Зайцев – востребованный актер. Его фильмография насчитывает десятки известных лент. Среди них "ГДР", "Мира", "Союз спасения. Время гнева" и другие. Лауреат премии "Золотой орел" играет в театре, принимает участие в телевизионных шоу.