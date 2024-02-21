Танцевали в трусиках: Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми

На днях Нюша выступила на открытии спортивных зимних игр "Дети Приморья". Однако мероприятие закончилось скандалом. Общественник готовит обращение в прокуратуру.

Популярная певица любит стильно и модно одеваться. Для своих концертов она всегда подбирает самые необычные образы. Недавно исполнительница хита "Выбирать чудо" посетила Владивосток, где выступила на открытии зимних спортивных игр "Дети Приморья". Так, Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми.

В Сеть попало видео, на котором певица Нюша выступала на сцене вместе со своей подтанцовкой. Однако некоторые гости мероприятия были смущены нарядом девушек, которые танцевали вместе с певицей. Общественный деятель из Владивостока считает неуместным то, что танцовщицы выступали в трусиках перед детьми.

Сейчас мужчина готовит обращение в прокуратуру. Он убежден, что такого роды выступления тянут на возрастные ограничения 18+. Более того, по мнению Максима Чихунова, Нюше с ее концертной программой следовало идти танцевать в ночной клуб, а не на детское мероприятие.



"Прикольно маленьким мальчикам на такое смотреть, но какой пример подается", – высказался приморский общественник.

Однако многие присутствующие не поняли, что в образах танцовщиц мужчине не понравилось. Они отмечали, что костюмы девушек хорошо гармонировали с образом Наши и вовсе не выглядели вульгарно.

Ранее "Дни.ру" писали, что удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем.