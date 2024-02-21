Что будет дальше? У "Киви банка" отобрали лицензию – в ЦБ нашлось этому объяснение / Новости QIWI

Сегодня многие россияне столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в "Киви банке". Объясняем, что случилось.

Сегодня, 21 февраля 2024 года, Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию у « Киви банка ». До этого дня коммерческая организация была на 89-й позиции в списке всех подобных компаний нашей страны. Подробная информация появилась на сайте «Банк России». Рассказываем вкратце, почему у «Киви банка» отобрали лицензию, какое этому нашлось объяснение и что будет дальше.

Почему?

В сообщении, которое сегодня было опубликовано на сайте «Банк России», перечислили две основные и две сопутствующие причины, почему у «Киви банка» отобрали лицензию. Во-первых, за последний год ЦБ неоднократно применял меры из-за несоблюдения законов РФ. Во-вторых, в «Киви банке» были замечены несоответствия в плане «отмывания» денежных средств, которые были получены незаконным путем.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / www.globallookpress.com

Также в ЦБ отметили, что «Киви банк» для экономики не являлся значимым кредитором. В пресс-релизе указано еще и то, что в кредитной организации было много случаев, когда кошельки открывались по данным физических лиц без их непосредственного участия и ведома.

Что будет дальше?

Киви-кошелек (основной продукт «Киви банка») на текущий момент нельзя пополнить. Вывести денежные средства, соответственно, у пользователей тоже не выйдет. Также у клиентов компании теперь нет возможности зайти в приложение банка.

Сообщается, что владельцы кошельков не смогут рассчитывать на компенсацию, поскольку они не подписывали при регистрации на ресурсе соответствующие соглашения. Им рекомендуется обращаться в агентство по страхованию вкладов. А вот обладатели депозитных счетов в «Киви банке» могут ждать возвращения денежных средств.