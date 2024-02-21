Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой – дадите 10/10?

Сегодня, 21 февраля, свой день рождения празднует великая актриса театра и кино Вера Алентова. Звезде советских и российских фильмов исполнилось 82 года.

Вера Алентова появилась на свет 21 февраля 1942 года в небольшом городке Котлас Архангельской области. Ее семья была актерской, поэтому будущее девочки будто было предопределено заранее.

В честь дня рождения народной артистки Российской Федерации редакция «Дни.ру» вспоминает ее лучшие роли. Предлагаем пройти небольшой тест и выяснить, насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой.

Правила нашего теста предельно просты. Необходимо выбрать один из трех вариантов – «а», «б» или «в» и проверить себя в конце статьи. Там мы спрятали правильные ответы. Наберете 10/10? Сейчас проверим!

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com

1. В каком фильме Вера Алентова исполнила роль американки Кэрол Абзац?

а. Жених из Майами

б. Ширли-мырли

в. Вокзал для двоих

2. В каком фильме Вера Алентова не снималась?

а. И все-таки я люблю…

б. Зависть богов

в. По семейным обстоятельствам

3. Какая роль принесла Вере Алентовой мировую известность?

а. Москва слезам не верит

б. Рафферти

в. Джек Восьмеркин – «американец»

4. В каком фильме Вера Алентова снялась вместе с Татьяной Догилевой?

а. Забытая мелодия для флейты

б. Жених из Майами

в. Блондинка за углом

5. Какой фильм с Верой Алентовой не был срежиссирован ее супругом Владимиром Меньшовым?

а. Москва слезам не верит

б. Зависть богов

в. И все-таки я люблю…

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в