Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой – дадите 10/10?

Вера Алентова появилась на свет 21 февраля 1942 года в небольшом городке Котлас Архангельской области. Ее семья была актерской, поэтому будущее девочки будто было предопределено заранее.
В честь дня рождения народной артистки Российской Федерации редакция «Дни.ру» вспоминает ее лучшие роли. Предлагаем пройти небольшой тест и выяснить, насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой.
Правила нашего теста предельно просты. Необходимо выбрать один из трех вариантов – «а», «б» или «в» и проверить себя в конце статьи. Там мы спрятали правильные ответы. Наберете 10/10? Сейчас проверим!
1. В каком фильме Вера Алентова исполнила роль американки Кэрол Абзац?
а. Жених из Майами
б. Ширли-мырли
в. Вокзал для двоих
2. В каком фильме Вера Алентова не снималась?
а. И все-таки я люблю…
б. Зависть богов
в. По семейным обстоятельствам
3. Какая роль принесла Вере Алентовой мировую известность?
а. Москва слезам не верит
б. Рафферти
в. Джек Восьмеркин – «американец»
4. В каком фильме Вера Алентова снялась вместе с Татьяной Догилевой?
а. Забытая мелодия для флейты
б. Жених из Майами
в. Блондинка за углом
5. Какой фильм с Верой Алентовой не был срежиссирован ее супругом Владимиром Меньшовым?
а. Москва слезам не верит
б. Зависть богов
в. И все-таки я люблю…
Правильные ответы: 1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в