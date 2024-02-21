Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков

Молодой человек последовал примеру своей матери и бабушки, покинувших территорию Российской Федерации.

32-летний представитель звездной династии больше года живет в США. Никита Пресняков переехал за границу вместе с молодой супругой Аленой Красновой. Он бросил в России карьеру, недвижимость и бизнес. Как сейчас живет мужчина? Рассказывает издание WomanHit.

Внук Аллы Пугачевой, получивший профессию режиссера, снимает и продвигает музыкальные клипы. Продолжает заниматься музыкой. Более того, готовится к выступлениям. ближайшее состоится в ночном клубе, расположенном на территории Лос-Анжелеса. До мероприятия остается около двух недель, признался Никита Пресняков. Ранее поклонники считали, что молодой мужчина вместе с женой живут в Нью-Йорке. В этом городе звездная бабушка подарила старшему внуку недвижимость.

Напомним, что Никита родился от любви Кристины Орбакайте и Никиты Преснякова-младшего. Родители не смогли сохранить любовь на всю жизнь. после разрыва отношений мальчик остался с мамой, но с папой поддерживал отличные отношения. Для молодого человека, благодаря известным родственникам, были открыты все двери.

Внук Примадонны успел попробовать себя в кино. Его фильмографи насчитывает больше десяти лент. Среди них: "Индиго", "Елки" и "Наследие". Никита Пресняков озвучивал мультипликационных персонажей, записывал песни и снимал клипы. Около двух лет назад он поставил все проекты на паузу и пешком сбежал из страны. О возвращении на территорию России пока не заявлял.