Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса

Вряд ли Алла Борисовна сможет вернуть себе былую славу и авторитет. Некогда популярная певица продолжает метаться по миру.

Исполнительница хита "Миллион алых роз", вероятно, встретит свой 75-й день рождения не на родине. В России Алла Пугачева потеряла былое влияние, разочаровала коллег, знакомых и бывших поклонников. Сейчас артистка вместе с пятым мужем-иноагентом и младшими детьми находится на Кипре. Семья уже успела пожить в Латвии и Израиле, уточняет женский журнал "Клео.ру".

Заслуженный артист Борис Галкин не смог остаться в стороне. Он поделился мнением о поступках некогда популярной певицы и ее оскорблениях в адрес граждан страны. Напомним, что Алла Пугачева называла россиян не только холопами, но и рабами.

"Сегодня она больше никому не нужна. К сожалению, Пугачева оказалась мыльным пузырем", – обозначил свое мнение Галкин.

Отметим, что сейчас Примадонна почти не публикует подробности личной жизни, иногда появляясь в кадре видеокамеры пятого мужа-иноагента. Не исключено, что Пугачева осознала ситуацию, но сделать уже ничего не может. Сейчас вся семья престарелой певицы находится за границей страны. Из России сбежали и дети, и внуки.

При этом у Аллы Пугачевой имеется внушительный творческий багаж. Она записала десятки популярнейших песен, часть из которых стали хитами. Женщина попробовала себя в роли актрисы, режиссера и постановщика.