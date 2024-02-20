Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу

Лера Кудрявцева показала видео не для слабонервных.

Последние годы телеведущей несказанно везло как в профессиональных делах, так и на любовном фронте. Однако начало 2024 года выдалось для звезды по-настоящему непростым. Теперь Лера Кудрявцева вынуждена справляться сразу с несколькими испытаниями.

В середине января знаменитость объявила о проблемах в семье. Оказалось, брак актрисы с хоккеистом Игорем Макаровым не так идеален, как долгое время казалось со стороны. Выяснилось, что в супружескую идиллию вмешались проблемы с алкоголем. Но едва публика успела отойти от шокирующих новостей, как с ведущей приключилась новая беда.

Несколько дней назад, накануне 14 февраля, Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции танца для нового шоу. Как писали "Дни.ру" ранее, ведущей диагностировали разрыв связки и перелом кости. В результате знаменитость оказалась прикована к костылям. Сейчас она практически не встает с кровати и готовится к операции, которая должна состояться уже на этой неделе.

Последние дни за состояние блондинки переживают как многочисленные поклонники, так и коллеги. К счастью, звезда не прекращает поддерживать связь с публикой. Телеведущая регулярно рассказывает в блоге о своем самочувствии и делится новыми подробностями с неравнодушными. А сегодня знаменитость и вовсе показала подписчикам переломанную ногу без повязок.

Лера Кудрявцева опубликовала в блоге видео, снятое во время осмотра специалистом. На камеру попал момент, как медик ощупывает поврежденную часть тела пациентки. Смотреть на эти кадры по-настоящему жутко, ведь из-за травмы колено ведущей двигается очень неестественно.

Впрочем, даже в такой непростой ситуации Лера Кудрявцева старается сохранить свойственные ей оптимизм и жизнелюбие. Ранее звезда делилась в блоге, что врачи похвалили состояние ее костей.

"Насчет костей. Я понимаю, что видела Сталина, Ленина и участвовала в революции 17. Но нет. Доктор сказал, что мои кости даже лучше по показателям возраста", – шутила Лера Кудрявцева.