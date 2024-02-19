Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется

Кадры Виктории Бони в купальнике вызвали у некоторых подписчиков настоящий ужас.

Последние несколько месяцев внешность модели обсуждают как никогда активно. Как известно, минувшим летом брюнетка решилась на дорогостоящую операцию у известного американского хирурга и перекроила лицо. С тех пор Виктория Боня не раз сталкивалась с жесткой критикой и осуждением.

Несмотря на то, что на свою красоту светская львица потратила почти 20 миллионов, результат понравился не всем. Некоторые посчитали, что вмешательство возымело обратный эффект и испортило внешность бывшей участницы "Дома-2". Какие только оскорбления не сыпались в сторону знаменитости после операции! На протяжении полугода сплетники чуть ли не под лупой рассматривали новое лицо модели и искали изъяны. А теперь злые языки добрались и до ее фигуры.

Накануне Виктория Боня опубликовала в блоге довольно откровенные кадры. На видео светская львица позировала в бикини на пляже. В подписи к посту знаменитость подняла важную тему и спросила у подписчиков, почему люди в России так зациклены на внешности.

"Когда женщина толстая, ей пишут комплименты, а когда она стройная, то все ищут в ней недостатки. Замечали?" – поинтересовалась у аудитории звезда.

Желающих вступить с владелицей страницы в конструктивный диалог оказалось немного. Вместо этого пользователи нашли во внешности брюнетки новый недостаток и пристыдили ее за якобы "квадратную попу". По их мнению, Виктория Боня настолько переусердствовала с пластическими операциями, что от ее естественной красоты не осталось и следа.

"Бедная, так старается казаться молодой", "Глаз уже не видно, импланты на попе квадратные", "Имплант на правой ягодице деформируется", – высмеяли знаменитость некоторые подписчики.

А ранее "Дни.ру" писали, что отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Виктория Боня вновь обратилась к косметологу.