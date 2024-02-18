Уехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни

Недавно Наташа Королева уехала в Майами к родным. Как оказалось, там она слегла с неизвестной болезнью.



Певица Наташа Королева часто ездит в США, там у нее живут родственники. Пару недель назад она полетела в Майами, чтобы поздравить маму с 78-летием и встретиться с близкими людьми и друзьями.

Но появилась тревожная информация о том, что здоровье подвело Королеву. Ведущий Вадим Такменев рассказал о состоянии исполнительницы.

"Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться", – прокомментировал здоровье Наташи телеведущий.

Другой информации о состоянии артистки пока нет, она не обновляла соцсети и не общалась с поклонниками с 14 февраля. Вероятно, вернуться домой Наташа Королева пока не может. Но поклонники надеются, что скоро исполнительница хита "Маленькая страна" поправится и придет в себя, у нее запланировано много концертов и новых проектов.

Стоит отметить, что у коллег Королевой по проекту “Суперстар” тоже проблемы со здоровьем. Злой рок настиг и других челонов жюри этого проекта. Так, Стас Пьеха остался без голоса после одного из выступлений, а Лера Кудрявцева получила перелом ноги и разрыв связки во время репетиции, и ей требуется операция.