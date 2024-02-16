Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем

Супруга Олега Газманова нарвалась на приключения в другой стране.

Сегодня у семьи знаменитого певца поклонников не меньше, чем у его творчества. Многие россияне восхищаются тем, какие теплые отношения певец построил со своими детьми от разных браков. Но еще больше фанаты ликуют, когда Олег Газманов выходит в свет вместе с супругой Мариной. Пара всегда выглядит очень гармонично и демонстрирует идиллию, которой могут похвастаться немногие звездные союзы.

Но как бы Олег Газманов ни носил на руках любимую жену, ему не всегда удается быть рядом из-за насыщенного рабочего графика. Можно только предполагать, как терзает артиста чувство ревности в моменты разлуки. Ведь Марина Газманова является одной из главных красавиц российского шоу-бизнеса и неизменно приковывает к себе мужские взгляды.

Накануне супруга музыканта вновь оказалась в центре внимания, но уже не в нашей стране. Газманова отправилась в Мексику вместе с сыном и показала себя во всей красе прямо на одной из улиц. На новом видео, появившемся в социальных сетях, жену певца застукали с иностранцем.

Мужчина, одетый в костюм шамана, прилюдно провел блондинке обряд очищения. Марина Газманова ответственно подошла к ритуалу и выполняла все указания незнакомца в разных позах. Сначала иностранец окурил супругу артиста со спины, а затем поднял ее руки и распространил специальный дым вдоль всего тела.

"На главных улицах Мехико можно повсюду встретить шаманов, которые тут же на улице проведут обряд очищения, окурят вас, и пойдете вы дальше по жизни с чистыми помыслами. Верить или не верить – вам решать", – подписала кадры супруга музыканта.

А ранее "Дни.ру" писали, что Олег Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки.