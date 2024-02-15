Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Далеко не все знают, какие тяготы, испытания и трагедии скрываются за душой у той, на кого ополчился весь мир.

Супруга принца Гарри могла войти в историю как современная Золушка. Но за последние годы всеобщее обожание сменилось ненавистью и осуждением. Заслужила ли герцогиня Сассекская косые взгляды и камни в спину? Или, быть может, изгоем среди своих и прыщом на теле общества Меган Маркл сделала жестокая судьба?

Многие помнят, насколько тепло и с воодушевлением общественность отреагировала на появление очаровательной брюнетки в стенах Букингемского дворца. Некоторые считали, что супруга принца Гарри имеет все шансы стать новой принцессой Дианой. Но то было тогда, а сегодня ее называют виновной во всех бедах королевской семьи.

Как же так вышло, что Меган Маркл обратила против себя не только новоиспеченных родственников, но и людей по всему миру? Как известно, последние несколько лет между членами британской королевской семьи кипят нешуточные страсти. И супруга принца Гарри играет в них не последнюю роль. Многие называют ее вертихвосткой, которая хитростью пробралась в самое сердце Букингемского дворца, разрушила царивший там мир и рассорила мужа с родней. Но действительно ли герцогиня Сассекская так коварна, как он ней говорят?

Далеко не все знают, что до встречи с принцем Гарри Меган Маркл уже успела попытать счастья в браке. Вот только мечты о семейной идиллии обернулись разочарованием. За годы совместной жизни с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном актриса многого натерпелась. Мужчина не мог смириться с известностью жены и делал все, чтобы та оставалась в тени. Поэтому союз продлился всего два года, а после развода супруги полностью прекратили общение.

Кроме того, герцогиня Сассекская не могла похвастаться счастливым и безоблачным детством. Родители будущей представительницы королевской семьи развелись, когда она была еще ребенком. В детстве Меган Маркл души не чаяла в отце, но с годами их отношения начали рушиться из-за ссор и конфликтов. Однако окончательно сердце любящей своего папу девочки разбилось после предательства. Несколько лет назад мужчина начал за деньги передавать прессе личную информацию о дочке, которую к тому моменту уже знал весь мир.

Быть может, после всего пережитого Меган Маркл попросту не смогла быть такой, какой ее хотят видеть люди? Испытания в первом браке, непростое детство и нож в спину от родного человека сделали из нее слабую женщину, которая отчаянно старается выжить в жестоком мире любыми способами. Неудивительно, что ее попытки удержать статус и лицо напоминают шаги по раскаленным углям.