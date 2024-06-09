Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Воскресенье 9 июня

21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде

Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде
89

Кошки – существа загадочные, испокон веков окутанные флером таинственности. Люди верили, что эти животные обладают особым чутьем, способны видеть невидимое и предсказывать будущее. Особенно много поверий связано с умением кошек предчувствовать перемену погоды.

От шепота стихий до кошачьего чутья

Древние люди верили, что кошки близки с сущностями, управляющими стихиями: ветром, огнем и водой. Считалось, что именно духи управляют погодой, а кошки способны понимать их язык и предупреждать людей о грядущих изменениях.

  • "Штормовые" кошки. Особое внимание уделяли кошкам темных окрасов. Темно-серых и дымчатых называли "штормовыми", полагая, что их шерсть способна притягивать тучи.
  • Поведение – ключ к разгадке. Люди внимательно наблюдали за поведением кошек, пытаясь разгадать знаки, посылаемые духами стихий.

Фото: andriish22 / pixabay.com

Кошачьи приметы: от бури до заморозков

  • Если кошка сидит, повернувшись к северо-востоку, едва шевеля хвостом, – ждите бурю. Это поведение трактовалось как своеобразный дозор: кошка прислушивается к шепоту ветра, предупреждая о надвигающейся стихии.
  • А вот если киса обращена мордочкой к юго-западу, – погода будет хорошей. Юго-запад ассоциировался с теплом и солнцем, поэтому такое поведение кошки вселяло надежду на ясные дни.

Фото: Iren / pixabay.com

  • Кошка бегает по дому, прыгает на мебель, как будто играя с невидимыми друзьями? Это верный признак близкой перемены погоды. Считалось, что так кошка реагирует на присутствие духов стихий, которые предвещают грозу или ветер.
  • А если во время грозы кошка спокойно сидит у вас на коленях, не обращая внимания на гром и молнии, – значит, буря скоро утихнет.
  • Кошка катается по полу, подставляя животик и игриво поблескивая глазами? Ждите дождя! Такое поведение связывали с близостью водной стихии.

Фото: choemik / pixabay.com

Наука или суеверие?

Сегодня многие склонны считать кошачьи приметы простым совпадением. Однако, некоторые исследователи полагают, что кошки действительно обладают повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления, влажности и магнитных полей. Возможно, именно это позволяет им предчувствовать перемену погоды задолго до того, как мы заметим первые признаки.

Так или иначе, наблюдать за поведением кошек всегда интересно. А вдруг в этих загадочных существах действительно скрыта древняя мудрость, позволяющая им жить в гармонии с природой и ее стихиями?

Подпишись в Telegram

9 июня 2024, 21:06
Фото: Gundula Vogel / pixabay.com
Дюген Элен "Магия кошек. Как впустить в свой дом удачу"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: B. Rainer/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Christian Heinrich/www.globallookpress.com
Фото: Alexandra Pfau/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Bele Olmez/www.globallookpress.com
Фото: Arco Images / Wegner, Petra/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Annika Plinke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: Anni Sommer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

ФОТО ДНЯ: кошка Фитель зевает и протягивает лапку – будем знакомы!

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!

Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!
Второй Зыкиной не было, нет и никогда не будет. Поэтому прямо сейчас открывайте и начинайте тест. Вспоминайте и пойте лучшие советские композиции певицы вместе с "Дни.ру"! Людмила Зыкина имела большую популярность и в СССР, и за его пределами.

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа
9 июня 2024-го мир отмечает день рождения одного из самых ярких и противоречивых актеров современности. Кумир миллионов и объект яростной критики, гениальный артист и заложник эксцентричного образа, любитель эпатажа и борец за справедливость: все это – он! Именно эта двойственность, эта постоянная игра на контрастах и делает Джонни таким притягательным в 61 год. Депп, с одной стороны, это воплощение бунтарства и нонконформизма.

Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру

Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру
Лето в самом разгаре, а это значит, что пришла пора отправляться на курорты! Скорее, хотя бы мысленно! Готовы расслабиться и вспомнить советское кино с тематическими сюжетами? Приглашаем всех знатоков СССР, которые желают пройти тест от нашей редакции! Специально для вас ›Дни.

ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?

ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?
В начале 2000-х ее песни звучали из каждого динамика, а тексты знали наизусть миллионы девушек и женщин. МакSим, хрупкая девушка с мощным голосом, покорила сердца слушателей из самых разных уголков страны, и до сих пор певица остается одной из самых любимых и узнаваемых поп-исполнительниц в России. Сможете отличить песню "Знаешь ли ты" от хита "Трудный возраст" с первых и не только слов? Проверьте свои знания в нашем тесте №1 — эксклюзивном, полезном, творческом, развивающем.

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой
Помните ли вы советский кинематограф на все 100 процентов? Способны ли вы мгновенно выбрать верное название фильма СССР и проявить при этом смекалку? Начинаем проверять – очаровательные блондинки советского кино уже в сборе. Пройдите тест на максимум и докажите, что вы истинный знаток женской красоты! Мы отобрали для вас 5 кадров из киношедевров Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса-блондинка.

Выбор читателей

09/06ВскТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 08/06СбтКак у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 08/06Сбт"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 08/06СбтБрэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 08/06СбтТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 08/06СбтБыл – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года