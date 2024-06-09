ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

Помните ли вы советский кинематограф на все 100 процентов? Способны ли вы мгновенно выбрать верное название фильма СССР и проявить при этом смекалку? Начинаем проверять – очаровательные блондинки советского кино уже в сборе. Пройдите тест на максимум и докажите, что вы истинный знаток женской красоты!



Мы отобрали для вас 5 кадров из киношедевров Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса-блондинка. Сосредоточьтесь на снимках и постарайтесь вспомнить названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов к каждому заданию теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 4 обозначений: «A», «B», «C», «D».

Отметим, что 1 киноснимок СССР с запечатленной блондинкой не дает четкого понимания сюжета, чтобы быстро и качественно прокрутить советские киноработы Мосфильма в памяти. Однако эксперты по кинематографу СССР определенно справятся с тестом на максимальные 100 баллов.

Начинаем!

1) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...

A — "Большой аттракцион"

B — "Кубанские казаки"

C — "Ты — мне, я — тебе"

D — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

2) Этот момент кино с блондинистой особой взят из киноленты с названием ...

A — "Бриллиантовая рука"

B — "Человек с бульвара Капуцинов"

C — "Крепкий орешек"

D — "Европейская история"

3) Эта блондиночка относится к ленте Мосфильма, которая называется ...

A — "Первое свидание"

B — "Мир в трех изменениях"

C — "Ирония судьбы, или С легким паром"

D — "Белое солнце пустыни"

4) С этой блонди вы встречались в киношедевре, который назван ...

A — "Было у отца три сына"



B — "В зоне особого внимания"

C — "Всадник на золотом коне"

D — "Доброе утро"

5) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...

A — "Девушка с гитарой"

B — "Дни Турбиных"

C — "Калина красная"

D — "Одиноким предоставляется общежитие"

Ответы:

1>>>A —"Большой аттракцион"; 2>>> B —"Человек с бульвара Капуцинов"; 3>>> C —"Ирония судьбы, или С легким паром"; 4>>>D —"Доброе утро", 5>>> D -"Одиноким предоставляется общежитие".

Смогли выложиться на максимум? Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Это заслуженные 100%!