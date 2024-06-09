ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Воскресенье 9 июня

06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой
139

Помните ли вы советский кинематограф на все 100 процентов? Способны ли вы мгновенно выбрать верное название фильма СССР и проявить при этом смекалку? Начинаем проверять – очаровательные блондинки советского кино уже в сборе. Пройдите тест на максимум и докажите, что вы истинный знаток женской красоты!

Мы отобрали для вас 5 кадров из киношедевров Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса-блондинка. Сосредоточьтесь на снимках и постарайтесь вспомнить названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов к каждому заданию теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 4 обозначений: «A», «B», «C», «D».

Отметим, что 1 киноснимок СССР с запечатленной блондинкой не дает четкого понимания сюжета, чтобы быстро и качественно прокрутить советские киноработы Мосфильма в памяти. Однако эксперты по кинематографу СССР определенно справятся с тестом на максимальные 100 баллов.

Начинаем!

1) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Большой аттракцион"

B — "Кубанские казаки"

C — "Ты — мне, я — тебе"

D — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

2) Этот момент кино с блондинистой особой взят из киноленты с названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Бриллиантовая рука"

B — "Человек с бульвара Капуцинов"

C — "Крепкий орешек"

D — "Европейская история"

3) Эта блондиночка относится к ленте Мосфильма, которая называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Первое свидание"

B — "Мир в трех изменениях"

C — "Ирония судьбы, или С легким паром"

D — "Белое солнце пустыни"

4) С этой блонди вы встречались в киношедевре, который назван ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Было у отца три сына"

B — "В зоне особого внимания"

C — "Всадник на золотом коне"

D — "Доброе утро"

5) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Девушка с гитарой"

B — "Дни Турбиных"

C — "Калина красная"

D — "Одиноким предоставляется общежитие"

Ответы:

1>>>A—"Большой аттракцион"; 2>>> B—"Человек с бульвара Капуцинов"; 3>>> C—"Ирония судьбы, или С легким паром"; 4>>>D —"Доброе утро", 5>>> D-"Одиноким предоставляется общежитие".

Смогли выложиться на максимум? Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Это заслуженные 100%!

При допущении ошибки — рекомендуем пересмотреть фильмографию СССР, чтобы пройти заново тест, а заодно и полюбоваться очаровательными блондинками!

Подпишись в Telegram

9 июня 2024, 06:09
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial.
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

По теме

ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений

Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений
Родителям часто не удается найти общий язык со своими детьми, а подростки не могут понять взрослых, – так было всегда. В этой подборке романов, собранных по Литрес Подписке, – "Дни.ру" выделили захватывающие, смешные, добрые и страшные истории о взрослении, людях разных поколений, проблеме отцов и детей и семейных отношениях. «Список немыслимых страхов», Джессика Каспер КрамерЭтот роман — микс семейной драмы, детектива и психологического исследования на тему влияния страхов и душевных травм на жизнь человека.

В чем заключается ловушка "идеального материнства"

В чем заключается ловушка "идеального материнства"
Желание стать хорошей мамой испытывают многие женщины. Они стараются оградить своих детей от проблем и обязанностей, оберегают от переживаний, поддерживают в сложных ситуациях. Но так ли это необходимо подрастающему поколению? О том, что на самом деле стоит за стремлением стать идеальной матерью, вместе с "Дни.

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк
Есть такие звезды, которые умеют не просто играть роли, но и проживать их, щедро делясь со зрителями своим светом. Анастасия Заворотнюк, несомненно, обладала этим редким даром. "Прекрасная няня", ставшая всенародной любимицей и заслуженной артисткой РФ, учила нас не только смеяться до слез, но и верить в силу добра, любви и оптимизма. Эти жизненные уроки, преисполненные искренностью и человечностью, представлены особенно ярко на страницах ее автобиографической книги "Начало".

Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года

Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года
Сегодня особая дата, которая решила судьбу артиста, довела его до суда и приговора. Актер он еще или уже навсегда уголовник? Возможно ли дождаться глубокого раскаяния и искупления? Что сделалось с Ефремовым, с его талантом, творчеством? 8 июня, 2020 год.

Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре!

Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре!
Раньше, когда блендеры были роскошью, наши бабушки и мамы тратили уйму времени, добиваясь однородности пюре. Картофель разминали вручную толкушкой, а самые дотошные хозяйки даже протирали его через сито. Сегодня же многие, стремясь к скорости, используют блендеры, что в корне неправильно! Измельчение картофелин в блендере приводит к разрушению структуры крахмала, поэтому блюдо получается и клейким, и липким. Разные страны — разные традиции.

Выбор читателей

07/06ПтнНеожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 08/06СбтКак у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 07/06Птн Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 07/06ПтнВскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 07/06ПтнТест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 07/06ПтнЗвездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки!