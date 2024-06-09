ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

Мы отобрали для вас 5 кадров из киношедевров Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса-блондинка. Сосредоточьтесь на снимках и постарайтесь вспомнить названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов к каждому заданию теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 4 обозначений: «A», «B», «C», «D».
Отметим, что 1 киноснимок СССР с запечатленной блондинкой не дает четкого понимания сюжета, чтобы быстро и качественно прокрутить советские киноработы Мосфильма в памяти. Однако эксперты по кинематографу СССР определенно справятся с тестом на максимальные 100 баллов.
Начинаем!
1) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...
A — "Большой аттракцион"
B — "Кубанские казаки"
C — "Ты — мне, я — тебе"
D — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
2) Этот момент кино с блондинистой особой взят из киноленты с названием ...
A — "Бриллиантовая рука"
B — "Человек с бульвара Капуцинов"
C — "Крепкий орешек"
D — "Европейская история"
3) Эта блондиночка относится к ленте Мосфильма, которая называется ...
A — "Первое свидание"
B — "Мир в трех изменениях"
C — "Ирония судьбы, или С легким паром"
D — "Белое солнце пустыни"
4) С этой блонди вы встречались в киношедевре, который назван ...
A — "Было у отца три сына"
B — "В зоне особого внимания"
C — "Всадник на золотом коне"
D — "Доброе утро"
5) Это кинопроект СССР с актрисой-блондинкой и имеет название ...
A — "Девушка с гитарой"
B — "Дни Турбиных"
C — "Калина красная"
D — "Одиноким предоставляется общежитие"
Ответы:
1>>>A—"Большой аттракцион"; 2>>> B—"Человек с бульвара Капуцинов"; 3>>> C—"Ирония судьбы, или С легким паром"; 4>>>D —"Доброе утро", 5>>> D-"Одиноким предоставляется общежитие".
Смогли выложиться на максимум? Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Это заслуженные 100%!
При допущении ошибки — рекомендуем пересмотреть фильмографию СССР, чтобы пройти заново тест, а заодно и полюбоваться очаровательными блондинками!