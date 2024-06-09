Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!

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Воскресенье 9 июня

15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР
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Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!

Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!
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Второй Зыкиной не было, нет и никогда не будет. Поэтому прямо сейчас открывайте и начинайте тест. Вспоминайте и пойте лучшие советские композиции певицы вместе с "Дни.ру"!

Людмила Зыкина имела большую популярность и в СССР, и за его пределами. В своем творчестве советская знаменитость отражала судьбы и чувства простых людей, искренность и душевность, которые были характерны для советской эпохи.

В тесте "Дни.ру" составили для вас: вопросы — их 5, песен — тоже 5, а вариантов ответа на каждый вопрос всего 4. Правильный вариант в каждом вопросе лишь 1. Ваша задача — отгадать изумительные тексты песен и продолжить слова суперхитов СССР Зыкиной. Они навеки полюбились публике, а также запомнились и даже "застряли" в памяти.

Уже более 30 лет не существует СССР! Но по сей день на "Youtube" смотрят видео с Людмилой Георгиевной и слушают ее песни! Недаром она была удостоена звания "Народная артистка СССР"(1973).

Готовы набрать максимальный балл? Держим кулачки и желаем успеха!

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9 июня 2024, 18:08
Кадр YouTube / @gtrfmusic
Дни.ру✓ Надежный источник

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа
9 июня 2024-го мир отмечает день рождения одного из самых ярких и противоречивых актеров современности. Кумир миллионов и объект яростной критики, гениальный артист и заложник эксцентричного образа, любитель эпатажа и борец за справедливость: все это – он! Именно эта двойственность, эта постоянная игра на контрастах и делает Джонни таким притягательным в 61 год. Депп, с одной стороны, это воплощение бунтарства и нонконформизма.

Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру

Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру
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ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?

ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?
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ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой
Помните ли вы советский кинематограф на все 100 процентов? Способны ли вы мгновенно выбрать верное название фильма СССР и проявить при этом смекалку? Начинаем проверять – очаровательные блондинки советского кино уже в сборе. Пройдите тест на максимум и докажите, что вы истинный знаток женской красоты! Мы отобрали для вас 5 кадров из киношедевров Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса-блондинка.

Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений

Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений
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