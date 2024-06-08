Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком

День смерти актрисы Анастасии Заворотнюк совпал с днем рождения певицы и актрисы Алены Кравец. Красавица-звезда подумала над этим трагическим совпадением и приняла важное решение.



"Мне подарили несколько дорогих брендовых ювелирных украшений, – рассказала Алена. – У меня и так их было много, а теперь было бы еще больше. Но смерть Анастасии от рака окончательно изменила мое отношение к вещам. Я и раньше понимала, что не в "побрякушках" счастье, а теперь утвердилась в этом полностью".

Анастасия Заворотнюк, как до нее и моя приятельница и коллега Жанна Фриске, ушла совсем молодой. Ушла туда, где кольца, бусы, серьги и подвески не имеют никакой ценности. "Я приняла важное для себя решение, – говорит Кравец. – Решила продать все, что получила на этот день рождения, и перечислить деньги в один из фондов борьбы с раком. Возможно, в фонд Константина Хабенского, чья супруга, как и Заворотнюк, умерла от глиобластомы".

"Но память по себе намерен кто оставить житьем примерным", – писал Александр Грибоедов в "Горе от ума". Вот и Кравец хочется запомниться не украшениями, а добром и теплом сердца. "Для меня теперь лучшим подарком ко дню рождения станет помощь истинно нуждающимся, – говорит она. – Без дорогих украшений я обойдусь, но кому-то они могут не только улучшить, но и спасти жизнь".

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни от опухоли мозга. Она боролась с раком пять лет...