Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой

"Красота или ужин? Жалеть или поддерживать?" – эти и другие вопросы семейной жизни вновь поднимает главная сваха страны Роза Сябитова. В своем Telegram-канале знаменитая телеведущая поделилась мудрыми советами, которые, по ее словам, достались ей в наследство от бабушки Хадичи.



"В жизни каждой женщины бывает момент, когда она не успевает приготовить ужин для мужа", – пишет Сябитова. Знакомая ситуация? По мнению Розы, в такой ситуации лучше сделать выбор в пользу ухоженного внешнего вида. "Глядя на красивую жену, муж подождет, когда будет готов ужин", – убеждена телеведущая.



Второй совет от Розы Сябитовой касается проявления жалости к мужчинам. "Пожалеть можно ребенка или котенка", – утверждает сваха, – "жалость к мужчине крадет его мужество". Мужчина, по мнению Сябитовой, должен быть опорой для своей любимой, а не объектом для жалости. "Мужчину надо не жалеть, а поддерживать", – резюмирует Роза.

Поклонники телеведущей знают: она черпает мудрость из собственного богатого опыта и опыта старшего поколения. И, конечно же, огромный авторитет Розе принесла роль телесвахи в программе "Давай поженимся!". Кто, как не Роза, на протяжении многих лет помогала одиноким сердцам найти друг друга, давая героям программы бесценные советы и наставления?

Неудивительно, что публикация с новыми рекомендациями от Розы Сябитовой вызвала такой живой отклик у поклонников. "Добрый день! Все Ваши сказания верны!" – пишет одна из них. "Золотые слова!" – вторит ей другая. Кажется, тема семейных отношений и секретов семейного счастья волнует многих, и советы Розы Сябитовой, как всегда, оказались своевременными и востребованными.

