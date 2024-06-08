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Суббота 8 июня

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"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк
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Есть такие звезды, которые умеют не просто играть роли, но и проживать их, щедро делясь со зрителями своим светом. Анастасия Заворотнюк, несомненно, обладала этим редким даром. "Прекрасная няня", ставшая всенародной любимицей и заслуженной артисткой РФ, учила нас не только смеяться до слез, но и верить в силу добра, любви и оптимизма.

Эти жизненные уроки, преисполненные искренностью и человечностью, представлены особенно ярко на страницах ее автобиографической книги "Начало". Давайте пробежимся по страницам, чтобы вдохновиться историей женщины, которая обладала необыкновенной мудростью и чистотой души.

Семья – это бесценно

"Самое главное для меня – мои дети. И лучший подарок для меня – это просто прийти домой", – делилась своими чувствами Анастасия. Семья всегда была для Заворотнюк на первом месте, островком тепла и уюта. Коллеги вспоминают, какой счастливой была звезда, рассказывая о своих детях и спешив домой после съемок, предпочитая семейные вечера шумным вечеринкам.

Кадр из сериала "Каспий 24" с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

Не загадывать, а жить

Это умозаключение заслуженной артистки РФ максимально точно отражает ее жизненную позицию: "Я не хочу загадывать наперед, не хочу предугадывать ход событий, я просто хочу жить <...>, потому что жизнь всегда права, она, безусловно, мудрее нас". Звезда не пыталась заглянуть в будущее, она наслаждалась каждым днем, верная своему девизу – брать от жизни все. Заворотнюк обладала поразительной энергией и работоспособностью, всегда была открыта новому опыту, отважно пробовала себя в разных жанрах и амплуа, рискуя и экспериментируя.

Кадр из сериала "Каспий 24" с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

Перемены – новый шанс

"Каждая новая роль – это как еще один шанс, <...> еще одна возможность прожить этот день так, как мы еще не жили, <...> И любить. Так, как до нас еще никто не любил", – писала она. И действительно, Анастасия жила наполненной жизнью, в которой было место и творчеству, и любви, и добрым делам. Ее помнят как человека с большим сердцем, готового прийти на помощь, поддержать и вдохновить.

Кадр из сериала "Каспий" с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

Любовь – наше спасение

Эти слова звучат особенно актуально сегодня, напоминая о главных ценностях. "Если ты не думаешь о себе, а думаешь об окружающих, тебе становится легче. Только любовь к ближним и спасает", – убеждала была "прекрасная няня", и ее жизнь стала ярким подтверждением этих слов.

Кадр из сериала "Каспий" с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

Звезды не гаснут, они сияют по-новому

Неисчерпаемыми ролями, благородными поступками и правильными словами, полными жизнелюбия и мудрости, Анастасия Заворотнюк учила и продолжает учить нас вечным ценностям и вере, что все не напрасно. Помните ее заливистый и заразительный смех? Словно школьный звонок, он зовет нас на уроки жизни, оптимизма и любви. Так давайте же, наконец, посещать их регулярно!

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8 июня 2024, 21:08
Кадр из сериала "Каспий" с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Книга "Начало" Анастасии Заворотнюк✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

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