Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Пятница 7 июня

00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены

Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены
115

Несмотря на то, что измена является серьезным нарушением доверия, многие знаменитости находили любовь, будучи в других отношениях. Вот наиболее громкие примеры подобных случаев.

В мире знаменитостей встречаются как счастливые влюбленные пары, так и любовные треугольники, скандалы и разочарования. Немало историй любви началось с измены, когда один из партнеров был женат или состоял в серьезных отношениях.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились во время съемок фильма "Перл-Харбор" в 2001 году. В то время Аффлек встречался с Дженнифер Лопес, а Гарнер была замужем за Скоттом Фоули. Аффлек и Гарнер начали встречаться после того, как оба расстались со своими партнерами. Они поженились в 2005 году и имеют троих детей.

Ариана Гранде и Итан Слейтер

Роман Арианы Гранде и актера Итана Слейтера начался, когда оба были несвободны. Они познакомились на съемочной площадке, и несмотря на наличие супругов, у них возникли чувства. После разводов Гранде и Слейтера они начали встречаться открыто.

Рита Уилсон и Том Хэнкс

История любви Тома Хэнкса и Риты Уилсон началась на съемках в 1981 году. В то время Хэнкс был женат на другой женщине. Однако Уилсон и Хэнкс остались друзьями и вновь встретились на съемочной площадке в 1985 году. После развода Хэнкса с первой женой они начали встречаться. В 1988 году пара поженилась и с тех пор живет вместе.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Впервые Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс встретились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году. В то время оба были в браке с другими людьми. Через год после премьеры фильма Рейнольдс развелся со своей женой, а Лайвли рассталась со своим бойфрендом. В 2012 году они объявили о своих отношениях и поженились два года спустя.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали встречаться в 2012 году, когда Кардашьян все еще находилась в процессе развода со своим вторым мужем, Крисом Хамфрисом. Они поженились в 2014 году и родили четверых детей. Однако в 2021 году пара развелась.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. В то время Питт был женат на Дженнифер Энистон. Джоли и Питт начали встречаться после развода Питта с первой женой. В 2014 году пара поженилась, но развелась в 2019 году.

Подпишись в Telegram

8 июня 2024, 00:07
Фото: Freepik
WomanHit✓ Надежный источник

ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ?

ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ?
"Течет ручей", "Широка река", "Виновата ли я" – эти культовые шлягеры, исполненные неповторимым голосом Надежды Кадышевой, знакомы каждому патриоту нашей необъятной родины! Ансамбль "Золотое кольцо", бессменной солисткой которого является Надежда Никитична, уже более 30 лет дарит слушателям тепло, радость и гордость за русскую культуру. Думаете, что знаете репертуар "Золотого кольца" наизусть? Уверены, что сможете узнать любимую песню по одной строчке, попадающей в самое сердце?Если вы истинный патриот и ценитель народного творчества, то с легкостью пройдете этот тест.

Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки!

Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки!
Возлюбленный народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной устроил неожиданную романтику при свечах, показав заветные плоды. Гражданский муж исполнительницы народной музыки, известный музыкант, певец и свечевар Евгений Гор выложил в социальной сети необычный и завораживающий ролик с огромным раскрасневшимся урожаем спелой клубники.

Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог

Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог
Россия и мир искусства понесли неожиданную утрату в преддверии юбилея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Стало известно об уходе молодой, преуспевающей и талантливой актрисы театра Анастасии Голиковой.

Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки

Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки
Сверхъестественное и таинственное всегда привлекало человечество. В советское время, несмотря на пропаганду научного атеизма, суеверий хватало. Проверьте свои знания советских суеверий с помощью нашего теста.

Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"?

Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"?
1 апреля 1988 года в ДК Московского электролампового завода состоялась премьера культового фильма Сергея Соловьева "Асса". Картина моментально стала символом перестройки и разошлась на цитаты, многие из которых актуальны и сегодня.

Выбор читателей

06/06ЧтвЭтот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова объявила о беременности 06/06ЧтвОставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 06/06ЧтвОльга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 07/06ПтнВскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06/06ЧтвАнфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России