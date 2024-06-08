Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены

Несмотря на то, что измена является серьезным нарушением доверия, многие знаменитости находили любовь, будучи в других отношениях. Вот наиболее громкие примеры подобных случаев.



В мире знаменитостей встречаются как счастливые влюбленные пары, так и любовные треугольники, скандалы и разочарования. Немало историй любви началось с измены, когда один из партнеров был женат или состоял в серьезных отношениях.



Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились во время съемок фильма "Перл-Харбор" в 2001 году. В то время Аффлек встречался с Дженнифер Лопес, а Гарнер была замужем за Скоттом Фоули. Аффлек и Гарнер начали встречаться после того, как оба расстались со своими партнерами. Они поженились в 2005 году и имеют троих детей.

Ариана Гранде и Итан Слейтер

Роман Арианы Гранде и актера Итана Слейтера начался, когда оба были несвободны. Они познакомились на съемочной площадке, и несмотря на наличие супругов, у них возникли чувства. После разводов Гранде и Слейтера они начали встречаться открыто.

Рита Уилсон и Том Хэнкс

История любви Тома Хэнкса и Риты Уилсон началась на съемках в 1981 году. В то время Хэнкс был женат на другой женщине. Однако Уилсон и Хэнкс остались друзьями и вновь встретились на съемочной площадке в 1985 году. После развода Хэнкса с первой женой они начали встречаться. В 1988 году пара поженилась и с тех пор живет вместе.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Впервые Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс встретились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году. В то время оба были в браке с другими людьми. Через год после премьеры фильма Рейнольдс развелся со своей женой, а Лайвли рассталась со своим бойфрендом. В 2012 году они объявили о своих отношениях и поженились два года спустя.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали встречаться в 2012 году, когда Кардашьян все еще находилась в процессе развода со своим вторым мужем, Крисом Хамфрисом. Они поженились в 2014 году и родили четверых детей. Однако в 2021 году пара развелась.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. В то время Питт был женат на Дженнифер Энистон. Джоли и Питт начали встречаться после развода Питта с первой женой. В 2014 году пара поженилась, но развелась в 2019 году.