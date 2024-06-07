Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки!

Возлюбленный народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной устроил неожиданную романтику при свечах, показав заветные плоды.

Гражданский муж исполнительницы народной музыки, известный музыкант, певец и свечевар Евгений Гор выложил в социальной сети необычный и завораживающий ролик с огромным раскрасневшимся урожаем спелой клубники. В самом начале лета редкому жителю мегаполиса удается полакомиться настолько зрелыми и сочными плодами ягод, поэтому избранник Надежды Бабкиной отличился и снял хозяйство на любимой домашней кухне.

Российский певец Евгений Гор, на которого подписаны более 14 тысяч пользователей Сети, похвастался завидным хозяйством в романтической обстановке — в кадре он зажег свечу собственного производства. Таким образом известный музыкант не только вдохновил многочисленную аудиторию поклонников на домашнюю эстетику, но и поделился успехами в освоении парфюмерного искусства.

"Что может быть прекраснее лета? Только теплое лето! Дожимаем первый сезон клубники", — отметил возлюбленный народной артистки РСФСР в соцсети.

Ранее стало известно о новом статусе Евгения. В апреле 2024-го артист сообщил подписчикам микроблога о предстоящем запуске бизнеса в сфере общественного питания и позвал на открытие. Гор подчеркнул, что управлять предприятием решил не один, а вместе с другом, однако об имени бизнес-партнера умолчал. Также звездный муж Бабкиной признавался, что домашняя кухня для него — "персональный рай".