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Четверг 6 июня

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Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым

Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым
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Народная артистка РФ Анна Ковальчук и комик из "Comedy Club" стали единой семьей при тайных обстоятельствах. В июне 46-летняя звезда втайне породнилась с 43-летним комиком Гариком Харламовым, о чем говорят не только в РФ, но и за ее пределами.

Актриса, сыгравшая следователя из киноленты «Тайны следствия», известная как Анна Ковальчук, породнилась с артистом комического дела Comedy Club. Она выдала замуж за Гарика Харламова свою младшую сестренку Екатерину. Катерина также является актрисой кино и по родству приходится Анне единокровной сестрой. Стало известно, что Харламов и Ковальчук-младшая тайно стали мужем и женой. Муж и жена не дали проследить за свадьбой народу. Но тайное зарождение и объединение звездной семьи все же стало предельно явным.

Фото: соцсети / Катерина Ковальчук

Фото: соцсети / Гарик Харламов

Фото: соцсети / Катерина Ковальчук и Анна Ковальчук

Только когда единичные свадебные фото 31-летней Катерины Ковальчук стали находить в соцсетях, относительно замужества и свадьбы поубавилось "тайн". Наследили: об актерском семействе заговорили даже за пределами РФ! Породнившуюся с комичным мужчиной Анну застали на июньской фотографии с сыгравшей свадьбу сестрой Катериной. При этом на последних свадебных фотографиях в социальных сетях с комиком Харламовым Ковальчук-старшая не заявлена.

Ранее Харламову приходилось два раза жениться в РФ: 1-й раз женой стала Юлия Лещенко, а 2-й Кристина Асмус (также киноартистка). Именно от второй жены у него осталась единственная дочь Анастасия. Народ следит за 3-й актрисой-женушкой Харламова, только обстоятельствами как свадебных, так и семейных отношений, пока не делится ни Ковальчук-старшая, ни Ковальчук-младшая, ни Гарик.

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7 июня 2024, 01:34
Фото: соцсети / Анна Ковальчук
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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