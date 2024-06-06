41-летняя Сати Казанова объявила о беременности

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Четверг 6 июня

14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

41-летняя Сати Казанова объявила о беременности

41-летняя Сати Казанова объявила о беременности
399

Певица Сати Казанова встретила свое "вымоленное чудо". Певица объявила, что ждет ребенка.

В возрасте 41 года она поделилась радостной новостью со своими поклонниками, продемонстрировав округлившийся живот в личном блоге. Хотя точная дата появления малыша на свет и его пол пока не были обнародованы, Сати призналась, что мечтала о ребенке уже давно.

В своем посте певица назвала беременность очень долгожданным и вымоленным чудом, отметив, что это для нее дар. Она также намекнула на возможность написания книги о своем пути к материнству. Подписчики активно поздравляют ее и желают здоровья и сил.

Сати Казанова уже почти семь лет состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Их союз всегда был прочным, несмотря на то, что на первой встрече они друг другу не понравились. Оба признались, что в тот момент не искали отношений и были с разбитыми сердцами. Однако судьба привела их вместе, и сейчас они счастливы ждать прибавления в семье.

Эта новость порадовала не только саму Сати Казанову, но и ее поклонников, которые с нетерпением ждут появления нового члена в их семье. Несмотря на все трудности и неожиданности жизни, Сати и Стефано доказывают, что любовь и семейные ценности могут преодолеть любые препятствия.

Подпишись в Telegram

6 июня 2024, 14:05
Сати Казанова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Особый восторг у самых юных зрителей вызвало исполнение хита "Парами", дети подбегали к микрофону и кричали , что это самая лучшая песня какую они знают.
Родион Газманов и Сати Казанова
Юта в песне "Лето" отжигала как юная школьница
Олег Газманов гордится кремлевским дебютом сына.
Олег Газманов мыслил сына бизнесменом, поэтому его занятия музыкой принял не сразу.

По теме

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем

Сати Казанова рассказала об атаке на мужа: Никогда и не любили россиян
Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?
В Советском Союзе физическому воспитанию и спорту уделялось огромное внимание. Этот аспект жизни советского общества был неотъемлемой частью идеологии страны. Спортсмены из СССР часто доминировали на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, что подчеркивало важность спорта в культуре.

Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу

Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу
Ольга Орлова выразила свое восхищение верностью и преданностью вдовца Петра Чернышева. Звезда предложила занести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу за его невероятные усилия и любовь к своей супруге. Эти заявления были сделаны Орловой в эфире одного из федеральных телеканалов после трагической кончины звезды телесериала "Моя прекрасная няня".

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России
Телеведущая Анфиса Чехова вызвала обсуждения в социальных сетях. Это случилось после того, как она отправила своего 12-летнего сына Соломона на каникулы в Грузию к его отцу, актеру Гураму Баблишвили. Анфиса поделилась информацией о поездке наследника.

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности
Диетолог Наталья Лазуренко раскрыла секрет похудения 68-летней певицы Ларисы Долиной. Эксперт отметила, что для поддержания результатов необходимо изменить систему питания. Лариса Долина никогда не скрывала, что стремится сохранить молодость и подтянутую фигуру.

ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта
"Пушкин – наше всё" – говорил Аполлон Григорьев. "Солнцем русском поэзии" назвали поэта в газете "Литературные прибавления к Русскому инвалиду". Для каждого из нас Александр Сергеевич – очень родной, понятный и знакомый. А хорошо ли вы помните его биографию? 1.

Выбор читателей

05/06СрдТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 05/06СрдУвлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 04/06ВтрМалахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 05/06СрдАртист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 05/06СрдСтриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 04/06ВтрТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?