Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Четверг 6 июня

10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 06:12Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей 03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России
138

Телеведущая Анфиса Чехова вызвала обсуждения в социальных сетях. Это случилось после того, как она отправила своего 12-летнего сына Соломона на каникулы в Грузию к его отцу, актеру Гураму Баблишвили.

Анфиса поделилась информацией о поездке наследника. Ведущая отметила, что он летел один, без взрослых родственников. Этот пост вызвал интерес у поклонников и поднял волну обсуждений в сети.

После развода с Гурамом в 2017 году, Анфиса поддерживала дружеские отношения с бывшим мужем, несмотря на сложности в их браке. Соломон регулярно навещает отца в Тбилиси, где тот занимается кинопроектами. Мальчик хорошо говорит по-грузински и интересуется культурой страны благодаря своим родственникам.

По словам самой Анфисы, причиной расставания с Гурамом стало несовпадение жизненных планов. Актер мечтал о постоянном проживании в Грузии, в то время как телеведущая предпочитала путешествия по миру. После развода Гурам переехал обратно в Тбилиси, где основал новую семью с женой Юлией из Красноярска. У них родился сын Персей в 2021 году.

Отношения Анфисы с американским женихом также привлекли внимание публики. После трех лет романтических отношений, пара рассталась из-за разногласий и отсутствия перспектив на будущее вместе. Чехова призналась, что не планирует покидать Россию ради партнера, учитывая свое комфортное положение здесь.

Анфиса Чехова продолжает активную творческую деятельность, поддерживает связь с бывшим мужем и обеспечивает сыну возможность общения с обоими родителями. Ее открытость по поводу личной жизни вызывает интерес у публики и позволяет ей поделиться своими мыслями и чувствами со своими поклонниками.

Подпишись в Telegram

6 июня 2024, 10:43
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

46-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности
Диетолог Наталья Лазуренко раскрыла секрет похудения 68-летней певицы Ларисы Долиной. Эксперт отметила, что для поддержания результатов необходимо изменить систему питания. Лариса Долина никогда не скрывала, что стремится сохранить молодость и подтянутую фигуру.

ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта
"Пушкин – наше всё" – говорил Аполлон Григорьев. "Солнцем русском поэзии" назвали поэта в газете "Литературные прибавления к Русскому инвалиду". Для каждого из нас Александр Сергеевич – очень родной, понятный и знакомый. А хорошо ли вы помните его биографию? 1.

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день
Прошло 9 дней после того, как 29 мая 2024 года, на 54-м году жизни, после продолжительного лечения ушла знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк, которая появлялась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Сегодня, 6 июня, особый день поминовения покойной по православному канону. Родные и близкие молятся об упокоении души актрисы, читают Псалтырь и акафисты. После прощальной церемонии с Анастасией 1 июня семья не делала официальных заявлений, но поклонники с молитвой не забывают ее, следуя духовным традициям. Сегодня "Дни.

Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера

Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера
Сегодня свой 77-й день рождения отмечает Бари Алибасов. Невозможно обойти вниманием эту знаменательную дату и не вспомнить интересные и малоизвестные факты из его жизни. Денежный вопрос Несмотря на огромный успех группы "На-На", Бари Алибасов утверждает, что деньги его не интересуют.

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур
Актриса Деми Мур оказалась в центре внимания прессы из-за слухов о возможном романе с певцом Джо Джонасом. Артист на 27 лет моложе актрисы. По информации, ставшей доступной таблоидам, Деми и Джо стали близкими после их встречи на фестивале amfAR.

Выбор читателей

04/06ВтрТест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 05/06СрдУвлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 05/06СрдТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 04/06ВтрМалахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 05/06СрдАртист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 04/06ВтрТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?