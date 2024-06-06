ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

1. Деятель петровской эпохи абиссинец Абрам Петрович Ганнибал приходился Пушкину...
а – ...дедом;
б – "...дядей самых честных правил";
в – ...наставником в Царскосельском лицее.
2. На каком языке говорил Пушкин в раннем детстве?
а – на русском;
б – на немецком;
в – на французском.
3. Какой чин Пушкин получил после окончания Царскосельского лицея?
а – коллежского секретаря;
б – титулярного советника;
в – штаб-офицера.
4. Сколько детей было у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?
а – 2;
б – 3;
в – 4.
5. Какую игру обожал поэт?
а – лапту;
б – бильярд;
в – "кошки-мышки".
6. Во время венчания Пушкина был целый ряд дурных примет. Найдите событие, которого не случалось в храме:
а – погасла свеча:
б – будущая теща упала в обморок;
в – поэт уронил обручальное кольцо.
7. Где похоронен Александр Пушкин?
а – в Светогорском монастыре;
б – в Москве;
в – в Петербурге.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1 – а; 2 – в; 3 -в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – а.