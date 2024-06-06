ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день

Прошло 9 дней после того, как 29 мая 2024 года, на 54-м году жизни, после продолжительного лечения ушла знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк, которая появлялась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Сегодня, 6 июня, особый день поминовения покойной по православному канону. Родные и близкие молятся об упокоении души актрисы, читают Псалтырь и акафисты. После прощальной церемонии с Анастасией 1 июня семья не делала официальных заявлений, но поклонники с молитвой не забывают ее, следуя духовным традициям. Сегодня "Дни.