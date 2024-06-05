Актриса театра и кино громогласно заявила о своей любви к тому, кто ушел навсегда. Для Стриженовой нет повода забывать о любимом, ведь он оставил такое наследство, что жизни не хватит им насладиться. Она подчеркнула, что вспоминает его строки по нескольку раз на дню в самых разных ситуациях.

Екатерина Владимировна Стриженова решила сделать на странице в Telegram эмоциональный, как гром среди ясного неба пост, который мгновенно стал поводом для привлечения завсегдатаев ее актерского личного блога. Но причиной огромного резонанса стали не новые фото Стриженовой на сцене театра и даже не фото со съемок кино, а пронзительное признание в любви, обращенное к незабвенному Александру Сергеевичу Пушкину в канун юбилея.

Артистка и телеведущая, полюбившая всей душой наследие классика, навсегда вошедшего в русскую культуру, поразила так много народа не без повода. Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра. Нет, не просто поэта и литератора, а надежного источника услады, которого так не хватает! Пушкин ушел рано — в 37 лет, но оставил такое наследство, что жизни не хватит им насладиться. Страницы литературы, без которых не были бы такими душевными и эмоциональными мгновения на сцене театра и привлекательным результат съемок кино.

В канун 225-летия со дня рождения поэтического гения Екатерина Стриженова обратилась к нему со словами о своей любви и личного почитания. "Ах, Александр Сергеевич, как рано Вы ушли, но как же много Вы после себя оставили. В канун вашего юбилея разрешите вам признаться в любви! Ваши строки вспоминаю по нескольку раз на дню в самых разных ситуациях", – сделала Екатерина Стриженова в Telegram громкое заявление, подчеркивая, насколько ей не хватает любимого поэта и литератора.

Также актриса театра и кино, как гром среди ясного неба, актуализировала любимого Александра для завсегдатаев ее актерского личного блога с помощью оставленного видео на странице в Telegram. Стриженова сделала видеозапись к 225-летию классика, навсегда вошедшего в русскую культуру, зачитав его пронзительные строки о жизни.

Ранее сообщалось, что Пушкин в самых разных ситуациях никогда не садился за стол, где было 13 человек и не оставался в комнате с 3 свечами из-за суеверного страха раннего ухода. Также сообщалось, что в течение жизни у поэта и литератора было более 20 дуэлей, последняя и самая громкая из которых в 1837 году привела к тому, что любимый народом Александр Сергеевич Пушкин ушел навсегда.