Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР?

Пройдя этот тест, вы сможете вспомнить некоторые характерные черты советской моды. Проверьте, насколько вам знакомы культовые образы из СССР.
Советская мода оказала значительное влияние на стиль и предпочтения в области одежды, обуви и аксессуаров. Она отражала особенности жизни страны, а также влияние западных трендов, которые проникали через различные каналы, несмотря на идеологические ограничения.
Пройдя этот тест, вы сможете вспомнить некоторые характерные черты советской моды. Проверьте, насколько вам знакомы культовые образы из СССР.