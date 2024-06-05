Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР?

Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ

Врачи и диетологи называют суперфудами и самыми полезными продуктами то семена чиа, то крупу киноа. Но Анита Цой убеждена, что настоящий дар природы – это горная черемша. Ведь даже раненых бойцов лечат именно ею. Полтора года назад Анита Цой начала продавать через плейсмаркеты в Интернете закрутки собственного приготовления.