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Среда 5 июня

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Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ

Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ
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Врачи и диетологи называют суперфудами и самыми полезными продуктами то семена чиа, то крупу киноа. Но Анита Цой убеждена, что настоящий дар природы – это горная черемша. Ведь даже раненых бойцов лечат именно ею.

Полтора года назад Анита Цой начала продавать через плейсмаркеты в Интернете закрутки собственного приготовления. И дело пошло так успешно, что в июне певица откроет собственный минизавод.

О своих "малышах", как Цой любовно называет свои закрутки, она готова говорить бесконечно. А еще она обожает, когда ее соленья, варенья и компоты пробуют. Ей есть, чем удивить любого – от помидоров на любой вкус до острых перчиков и фирменной корейской капусты кимчи.

Но особая гордость у Аниты за новинку этого сезона – горная весенняя черемша. Купить ее можно только в столичных магазинах фермерских продуктов, таких как в "ВЛавке".

"Это уникальный продукт, – уверяет Цой. – Моя черемша – редкое растение, которое растет высоко в горах Чечни. Добыть его очень трудно – в марте из-под снега достаются ростки длиной в 3-7 сантиметров, каждый промывается вручную. И официально нам разрешено добывать всего одну тонны черемши в год".

Трудоемкостью процесса и ограниченностью черемши обусловлена ее стоимость – этой самый дорогой, премиальный продукт в линейке "Цойкиных рецептов". Но его сметают в первую очередь, ведь врачи говорят, что это самое полезное на свете растение.

"Только вдумайтесь – черемша содержит в 15 раз больше витамина С, чем лимоны, – говорит Анита. – Причем чем выше в горах растет черемша, тем большее в ней содержание витамина C".

В нашей стране черемшу издавна использовали в народной медицине как средство от цинги. Врачи знают, что черемша – это мощный антиоксидант, она стимулирует иммунитет, снижает холестерин, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, разжижает кровь, выводит токсины и даже защищает от образования раковых клеток. Это растение обладает сильным фитонцидным действием, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Фото: пресс-служба

"Открою тайну – все артисты, политики и бизнесмены помешаны на нашей черемше, – говорит Анита Цой. – Это самый полезный, самый нужный продукт сегодня.. Да что артисты, если даже раненых солдат кормят черемшой, потому что восстановление тогда идет в разы эффективнее – это уже доказано!"

Именно поэтому презентацию и дегустацию горной черемши от Аниты Цой все называют одним из самых ожидаемых событий на открывающемся Петербургском Международном Экономическом Форуме, где собирается вся деловая и политическая элита.

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5 июня 2024, 12:39
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

По Дмитрию Колдуну сходит с ума молодежь.
Юлианна Караулова веселилась и радовалась.
Родион Газманов - певец и ведущий в одном лице.
С Дианой Арбениной хотели сделать селфи даже звезды.
Марина Кравец - радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа - была в студии как дома.
Конькобежке Светлане Журовой есть что рассказать.
Собравшиеся обратили внимание, что Анита Цой округлилась. Возможно, все дело в наряде.
"Мурзилки" переехали в вечерний эфир.

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