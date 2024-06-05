"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов

Акмаль рассказал о личных переживаниях, своей семье и о непростых съемках в проектах "Голос" и "Маска".



20-летний певец стал героем нового выпуска RUTUBE-шоу "Много половин". Он поделился своими взглядами на современную поп-сцену в России". Я считаю, что многим из нашей эстрады нужно уже отдыхать, не петь. Уже дать дорогу молодым", – сообщил он.

Также певец высказался о шоу "Голос. Дети", сказав, что такие проекты бьют по психике юных участников. Напомним, Акмаль получил широкую известность после пятого сезона этого проекта Первого канала, где был в команде Басты. "Баста человек очень требовательный, серьезный, слов на ветер не бросает", – позже скажет Акмаль.

"Мой брат — футболист. И у меня был выбор — идти по стопам брата или выбрать вокал. Бабуля мне сказала, что видит меня с микрофоном на сцене. Я решил прислушаться и делать то, что у меня получаться лучше", – говорил он перед проектом.

Сейчас же Акмаль откровенно рассказал о съемках в проекте и том, какие трудности ему приходилось там преодолевать. "Я, наверное, не один из немногих, кто чего-то добился после "Голоса", а единственный, – позже признается он в интервью. -С концертов где-то 1,5 миллиона в месяц получаю".