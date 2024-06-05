В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова

В Москве госпитализирована известная актриса Нина Гребешкова. Вдове Леонида Гайдая стало плохо.



По информации телеграм-канала "Baza", 93-летняя артистка была доставлена в больницу 3 июня с жалобами на боль в области живота. Кроме того, она сообщила врачам, что несколько дней назад упала дома и ударилась левым боком.

После проведения обследования Нине Гребешковой была назначена операция. Артистку оставили на наблюдение в больнице на несколько дней.

Стоит отметить, что актриса известна своим ярким талантом и участием во многих культовых фильмах. Она является заслуженной артисткой России и с успехом сыграла роли в таких картинах, как "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Легенда № 17".

Нина Гребешкова всегда поражала зрителей своим профессионализмом и талантом, создавая яркие образы на экране. Ее участие в культовых фильмах сделало ее любимицей многих поколений зрителей.

Гребешкова известна широкой публике не только как актриса, но и как вдова знаменитого Леонида Гайдая. Артистка прожила в браке с режиссером 40 лет и подарила ему дочь Оксану. Когда наследница знаменитостей росла, все были уверены, что она непременно пойдет по стопам родителей и построит карьеру в кино. Однако ее судьба сложилась совершенно иначе.

