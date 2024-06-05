Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко

Певец Прохор Шаляпин вновь оказался в центре внимания. Это случилось после того, как он высказался о своих попытках начать роман с экс-супругой Евгения Петросяна, актрисой Еленой Степаненко.



В рамках нового проекта "Фабрика звезд. Подкаст" на YouTube-канале Данила Доэрти артист поделился деталями этой истории. Прохор Шаляпин признался, что несколько лет назад он пытался установить близкие отношения с Еленой Степаненко, но был отвергнут. Он также отметил финансовую состоятельность актрисы, назвав ее «очень богатой» и упомянув о ее состоянии, превышающем миллиард.

Интересно, что ранее существовали слухи о возможном романе между Прохором Шаляпиным и Еленой Степаненко. Фотография 2001 года, опубликованная артистом в социальных сетях, стала поводом для спекуляций. На снимке 17-летний Шаляпин появился рядом с актрисой, вызвав интерес у публики.

Прохор Шаляпин неоднократно упоминал о своих нестандартных отношениях. Он впервые женился в 18 лет на женщине старше себя и продолжал выбирать старших партнерш в последующих браках. Его третьей супругой была Татьяна-Клаудия Дэвис, владелица сети адвокатских контор в Канаде, которая скончалась от COVID-19 вскоре после свадьбы.

Напомним, ранее Шаляпин заявлял о своем желании стать отцом, но при весьма необычных обстоятельствах. В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой Шаляпин рассказал, что мечтает родить детей буквально перед смертью. По его логике, в этом случае он сможет обеспечить наследников материально и дать им необходимое тепло, но при этом избежать ответственности за их воспитание.